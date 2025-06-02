Рейтинг@Mail.ru
Около 19 тысяч человек посетили концерты фестиваля танцев в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
20:31 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/festival-2020551912.html
Около 19 тысяч человек посетили концерты фестиваля танцев в Подмосковье
Около 19 тысяч человек посетили концерты фестиваля танцев в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2025
Около 19 тысяч человек посетили концерты фестиваля танцев в Подмосковье
Около 19 тысяч человек посетили концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" 31 мая и 1 июня, сообщает пресс-служба РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:31:00+03:00
2025-06-02T20:31:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
долгопрудный
егор дружинин
шатура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009077328_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_4b19bb6e404ea0af62a0a37565979cbd.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около 19 тысяч человек посетили концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" 31 мая и 1 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Художественным руководителем мероприятия является заслуженный артист России Егор Дружинин. Концерт в Шатуре прошел в парке имени Ю. Гагарина, там собралось 1,5 тысячи зрителей. На мероприятие в парк 30-летия Победы города Орехово-Зуево пришло 6 тысяч человек. Фестиваль в центральном парке Долгопрудного посетило 3,5 тысячи человек, в парке Мира Мытищ – 1,5 тысячи зрителей, в парке "200 лет Егорьевску" – 3,5 тысячи. Финалистами отборочных концертов стали солистка Света Жокина студии танца "Жыва-Шыва" и коллектив "Новое искусство 2.0" из муниципального округа Шатура, солистка Ольга Учаева студии "Волшебница" и танцевальный коллектив FDcrew муниципального округа Егорьевск, дом танца "Наследие" из Орехово-Зуевского городского округа. Также в следующий этап прошли ансамбль "Сувенир" городского округа Лобня, коллектив Banda из городского округа Долгопрудный и коллектив Gluten из Мытищ. В составе жюри были Дружинин и Александр Могилев. Программу вела телеведущая Юлия Костюшкина. Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов.
московская область (подмосковье)
долгопрудный
шатура
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009077328_25:0:1162:853_1920x0_80_0_0_9c89cbb719edb9c60ffb48289952a1d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), долгопрудный, егор дружинин, шатура
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Егор Дружинин, Шатура
Около 19 тысяч человек посетили концерты фестиваля танцев в Подмосковье

Концерты фестиваля "Город танцует в парках" прошли в Подмосковье

© Фото : министерство культуры и туризма Московской области Фестиваль "Город танцует в парках" в Московской области
Фестиваль Город танцует в парках в Московской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : министерство культуры и туризма Московской области
Фестиваль "Город танцует в парках" в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около 19 тысяч человек посетили концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" 31 мая и 1 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Художественным руководителем мероприятия является заслуженный артист России Егор Дружинин. Концерт в Шатуре прошел в парке имени Ю. Гагарина, там собралось 1,5 тысячи зрителей. На мероприятие в парк 30-летия Победы города Орехово-Зуево пришло 6 тысяч человек. Фестиваль в центральном парке Долгопрудного посетило 3,5 тысячи человек, в парке Мира Мытищ – 1,5 тысячи зрителей, в парке "200 лет Егорьевску" – 3,5 тысячи.
Финалистами отборочных концертов стали солистка Света Жокина студии танца "Жыва-Шыва" и коллектив "Новое искусство 2.0" из муниципального округа Шатура, солистка Ольга Учаева студии "Волшебница" и танцевальный коллектив FDcrew муниципального округа Егорьевск, дом танца "Наследие" из Орехово-Зуевского городского округа. Также в следующий этап прошли ансамбль "Сувенир" городского округа Лобня, коллектив Banda из городского округа Долгопрудный и коллектив Gluten из Мытищ.
В составе жюри были Дружинин и Александр Могилев. Программу вела телеведущая Юлия Костюшкина.
Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйЕгор ДружининШатура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала