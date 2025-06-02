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Около 19 тысяч человек посетили концерты фестиваля танцев в Подмосковье

Около 19 тысяч человек посетили концерты фестиваля танцев в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2025

Около 19 тысяч человек посетили концерты фестиваля танцев в Подмосковье

Около 19 тысяч человек посетили концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" 31 мая и 1 июня, сообщает пресс-служба РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:31:00+03:00

2025-06-02T20:31:00+03:00

2025-06-02T20:31:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около 19 тысяч человек посетили концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" 31 мая и 1 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Художественным руководителем мероприятия является заслуженный артист России Егор Дружинин. Концерт в Шатуре прошел в парке имени Ю. Гагарина, там собралось 1,5 тысячи зрителей. На мероприятие в парк 30-летия Победы города Орехово-Зуево пришло 6 тысяч человек. Фестиваль в центральном парке Долгопрудного посетило 3,5 тысячи человек, в парке Мира Мытищ – 1,5 тысячи зрителей, в парке "200 лет Егорьевску" – 3,5 тысячи. Финалистами отборочных концертов стали солистка Света Жокина студии танца "Жыва-Шыва" и коллектив "Новое искусство 2.0" из муниципального округа Шатура, солистка Ольга Учаева студии "Волшебница" и танцевальный коллектив FDcrew муниципального округа Егорьевск, дом танца "Наследие" из Орехово-Зуевского городского округа. Также в следующий этап прошли ансамбль "Сувенир" городского округа Лобня, коллектив Banda из городского округа Долгопрудный и коллектив Gluten из Мытищ. В составе жюри были Дружинин и Александр Могилев. Программу вела телеведущая Юлия Костюшкина. Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов.

московская область (подмосковье)

долгопрудный

шатура

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), долгопрудный, егор дружинин, шатура