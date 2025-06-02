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Фестиваль "Мелиховская весна" в Подмосковье собрал более 6,5 тыс зрителей

Фестиваль "Мелиховская весна" в Подмосковье собрал более 6,5 тыс зрителей - РИА Новости, 02.06.2025

Фестиваль "Мелиховская весна" в Подмосковье собрал более 6,5 тыс зрителей

Более 6,5 тысячи зрителей побывали на XXV Международном театральном фестивале "Мелиховская весна", он проходил с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике А.П... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:22:00+03:00

2025-06-02T20:22:00+03:00

2025-06-02T20:22:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 6,5 тысячи зрителей побывали на XXV Международном театральном фестивале "Мелиховская весна", он проходил с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. В фестивале приняли участие больше 20 театральных коллективов из разных городов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Китая. Всего для участия в программе этого года было подано 142 заявки из 18 стран. В итоге состоялось свыше 30 мероприятий. Отдельную спецпрограмму представила на фестивале академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. В нее вошли спектакль "Метаморфозы. Святая простота" по произведениям Чехова и документальный фильм "А.П. Чехов. Писатель на все времена", снятый к 165-летию автора. Также благодаря академии были организованы встречи с знаменитыми актерами театра и кино, а также с режиссерами. Так, в фестивале участвовали Никита Михалков, Лев Додин, Елизавета Боярская, Борис Любимов, Владимир Хотиненко, Марк Розовский, Сергей Урсуляк, Антон Шагин и многие другие известные деятели культуры. Для театралов были представлены и пьесы, рассказывающие о жизни Чехова. В спецпрограмму этого года вошли также спектакли по произведениям Уильяма Шекспира. "Юбилейная "Мелиховская" весна получилась насыщенной, фестиваль увидели больше 6500 зрителей. Не помешала театральным впечатлениям комплексная реконструкция, которая проходит в настоящий момент на территории усадьбы Антона Павловича Чехова. К следующему фестивалю будут отреставрированы ее главные объекты, включая дом писателя и флигель, где он создал знаменитую "Чайку". Появятся дополнительные инфраструктурные изменения вокруг этого уникального мемориального места. Мы продолжим развивать музей-заповедник, чтобы он с комфортом и без ущерба для исторической составляющей мог принимать большое количество туристов и новые театральные коллективы со всего мира", – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. Еще одним специальным событием стало проведение Мелиховской школы молодых театральных критиков. Проект, реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проводили в два этапа. Первый состоялся в апреле и проходил дистанционно. На участие было получено 150 заявок от молодых критиков, журналистов и блогеров, пишущих о театре, из России, Беларуси и Казахстана. В рамках фестиваля "Мелиховская весна" состоялся очный этап: 20 участников, успешно прошедших отбор на дистанционном этапе, оттачивали свое мастерство под началом опытных наставников в течение всех фестивальных дней.

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Наталья Макарова

московская область (подмосковье), белоруссия, никита михалков, президентский фонд культурных инициатив, елизавета боярская, россия, лев додин