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Фестиваль "Мелиховская весна" в Подмосковье собрал более 6,5 тыс зрителей - РИА Новости, 02.06.2025
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Новости Подмосковья
 
20:22 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/festival-2020550675.html
Фестиваль "Мелиховская весна" в Подмосковье собрал более 6,5 тыс зрителей
Фестиваль "Мелиховская весна" в Подмосковье собрал более 6,5 тыс зрителей - РИА Новости, 02.06.2025
Фестиваль "Мелиховская весна" в Подмосковье собрал более 6,5 тыс зрителей
Более 6,5 тысячи зрителей побывали на XXV Международном театральном фестивале "Мелиховская весна", он проходил с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике А.П... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:22:00+03:00
2025-06-02T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 6,5 тысячи зрителей побывали на XXV Международном театральном фестивале "Мелиховская весна", он проходил с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. В фестивале приняли участие больше 20 театральных коллективов из разных городов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Китая. Всего для участия в программе этого года было подано 142 заявки из 18 стран. В итоге состоялось свыше 30 мероприятий. Отдельную спецпрограмму представила на фестивале академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. В нее вошли спектакль "Метаморфозы. Святая простота" по произведениям Чехова и документальный фильм "А.П. Чехов. Писатель на все времена", снятый к 165-летию автора. Также благодаря академии были организованы встречи с знаменитыми актерами театра и кино, а также с режиссерами. Так, в фестивале участвовали Никита Михалков, Лев Додин, Елизавета Боярская, Борис Любимов, Владимир Хотиненко, Марк Розовский, Сергей Урсуляк, Антон Шагин и многие другие известные деятели культуры. Для театралов были представлены и пьесы, рассказывающие о жизни Чехова. В спецпрограмму этого года вошли также спектакли по произведениям Уильяма Шекспира. "Юбилейная "Мелиховская" весна получилась насыщенной, фестиваль увидели больше 6500 зрителей. Не помешала театральным впечатлениям комплексная реконструкция, которая проходит в настоящий момент на территории усадьбы Антона Павловича Чехова. К следующему фестивалю будут отреставрированы ее главные объекты, включая дом писателя и флигель, где он создал знаменитую "Чайку". Появятся дополнительные инфраструктурные изменения вокруг этого уникального мемориального места. Мы продолжим развивать музей-заповедник, чтобы он с комфортом и без ущерба для исторической составляющей мог принимать большое количество туристов и новые театральные коллективы со всего мира", – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. Еще одним специальным событием стало проведение Мелиховской школы молодых театральных критиков. Проект, реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проводили в два этапа. Первый состоялся в апреле и проходил дистанционно. На участие было получено 150 заявок от молодых критиков, журналистов и блогеров, пишущих о театре, из России, Беларуси и Казахстана. В рамках фестиваля "Мелиховская весна" состоялся очный этап: 20 участников, успешно прошедших отбор на дистанционном этапе, оттачивали свое мастерство под началом опытных наставников в течение всех фестивальных дней.
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московская область (подмосковье), белоруссия, никита михалков, президентский фонд культурных инициатив, елизавета боярская, россия, лев додин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Никита Михалков, Президентский фонд культурных инициатив, Елизавета Боярская, Россия, Лев Додин
Фестиваль "Мелиховская весна" в Подмосковье собрал более 6,5 тыс зрителей

Свыше 6,5 тысячи человек посетили фестиваль "Мелиховская весна" в Подмосковье

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиФестиваль "Мелиховская весна" в Подмосковье
Фестиваль Мелиховская весна в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Фестиваль "Мелиховская весна" в Подмосковье
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 6,5 тысячи зрителей побывали на XXV Международном театральном фестивале "Мелиховская весна", он проходил с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
В фестивале приняли участие больше 20 театральных коллективов из разных городов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Китая. Всего для участия в программе этого года было подано 142 заявки из 18 стран. В итоге состоялось свыше 30 мероприятий.
Отдельную спецпрограмму представила на фестивале академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. В нее вошли спектакль "Метаморфозы. Святая простота" по произведениям Чехова и документальный фильм "А.П. Чехов. Писатель на все времена", снятый к 165-летию автора. Также благодаря академии были организованы встречи с знаменитыми актерами театра и кино, а также с режиссерами.
Так, в фестивале участвовали Никита Михалков, Лев Додин, Елизавета Боярская, Борис Любимов, Владимир Хотиненко, Марк Розовский, Сергей Урсуляк, Антон Шагин и многие другие известные деятели культуры.
Для театралов были представлены и пьесы, рассказывающие о жизни Чехова. В спецпрограмму этого года вошли также спектакли по произведениям Уильяма Шекспира.
«
"Юбилейная "Мелиховская" весна получилась насыщенной, фестиваль увидели больше 6500 зрителей. Не помешала театральным впечатлениям комплексная реконструкция, которая проходит в настоящий момент на территории усадьбы Антона Павловича Чехова. К следующему фестивалю будут отреставрированы ее главные объекты, включая дом писателя и флигель, где он создал знаменитую "Чайку". Появятся дополнительные инфраструктурные изменения вокруг этого уникального мемориального места. Мы продолжим развивать музей-заповедник, чтобы он с комфортом и без ущерба для исторической составляющей мог принимать большое количество туристов и новые театральные коллективы со всего мира", – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
Еще одним специальным событием стало проведение Мелиховской школы молодых театральных критиков. Проект, реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проводили в два этапа.
Первый состоялся в апреле и проходил дистанционно. На участие было получено 150 заявок от молодых критиков, журналистов и блогеров, пишущих о театре, из России, Беларуси и Казахстана. В рамках фестиваля "Мелиховская весна" состоялся очный этап: 20 участников, успешно прошедших отбор на дистанционном этапе, оттачивали свое мастерство под началом опытных наставников в течение всех фестивальных дней.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БелоруссияНикита МихалковПрезидентский фонд культурных инициативЕлизавета БоярскаяРоссияЛев Додин
 
 
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