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"Эвалар" и стрит-художник GOOZE ART создали мурал на Алтае

"Эвалар" и стрит-художник GOOZE ART создали мурал на Алтае - РИА Новости, 02.06.2025

"Эвалар" и стрит-художник GOOZE ART создали мурал на Алтае

"Эвалар" и стрит-арт художник России Георгий Куринов (GOOZE ART) создали мурал в Горно-Алтайске. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:16:00+03:00

2025-06-02T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн – пресс-служба ЗАО "Эвалар". "Эвалар" и стрит-арт художник России Георгий Куринов (GOOZE ART) создали мурал в Горно-Алтайске. Проект реализуется при поддержке правительства Республики Алтай в рамках эко-фестиваля "Земля снежного барса".Мурал открыли на одной из главных улиц города, ведущей из аэропорта в центр Горно-Алтайска, на доме 92/1 по Коммунистическому проспекту. Художественное полотно площадью около 500 квадратных метров было выполнено Куриновым.Центральным элементом стал снежный барс – краснокнижное животное и символ национального парка "Сайлюгемский". Образ хищника окружен пейзажами Республики Алтай: вершины Сайлюгемского хребта, воды Телецкого озера, а также разнообразие растений и целебных трав. Художник потратил на работу больше недели."Для воплощения задуманного образа потребовалось более 170 баллонов специальной фасадной краски. В работе были использованы 12 базовых цветов, тщательно подобранных для создания гармоничной и целостной композиции. Палитра мурала насыщена природными оттенками, которые органично вписываются в архитектурный облик города, создавая визуальное единство с окружающей средой", – отметил Куринов.В преддверии Дня защиты детей автор мурала провел мастер-класс для юных художников Алтая. Он рассказал о различных техниках и приемах, используемых в стрит-арте, а также помог детям создать собственные живописные работы. Объектом для росписи стала стена новой детской спортивной площадки в Горно-Алтайске, что позволило участникам мастер-класса внести свой вклад в создание яркого и привлекательного облика городской среды.В "Эвалар", ставшей инициатором этого проекта, подчеркнули, что сохранение биоразнообразия Алтая – это важная часть социальной миссии предприятия."Мы российский бренд и родились на Алтае. На протяжении многих лет совместно с национальным парком "Сайлюгемский" мы занимаемся научной и просветительской работой: реализуем экспедиции по сохранению целебных краснокнижных растений-эндемиков и проекты по защите снежного барса. Создание этого арт-объекта станет не только украшением города, но и символом бережного отношения к уникальному растительному и животному фонда Алтая", – подчеркнула председатель совета директоров компании "Эвалар" Наталия Прокопьева.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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