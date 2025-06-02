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Европейская комиссия поддержала переговоры на Украине

Европейская комиссия поддержала переговоры на Украине - РИА Новости, 02.06.2025

Европейская комиссия поддержала переговоры на Украине

Европейская комиссия, комментируя второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, заявила, что "поддерживает дипломатические усилия" для... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:13:00+03:00

2025-06-02T14:13:00+03:00

2025-06-02T14:13:00+03:00

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хакан фидан

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Европейская комиссия, комментируя второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, заявила, что "поддерживает дипломатические усилия" для достижения мира на Украине. "Что касается встречи в Стамбуле, то, как уже говорилось ранее, Евросоюз поддерживает дипломатические усилия для достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, стамбул, хакан фидан, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле