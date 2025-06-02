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Европейская комиссия поддержала переговоры на Украине - РИА Новости, 02.06.2025
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14:13 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/es-2020450476.html
Европейская комиссия поддержала переговоры на Украине
Европейская комиссия поддержала переговоры на Украине - РИА Новости, 02.06.2025
Европейская комиссия поддержала переговоры на Украине
Европейская комиссия, комментируя второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, заявила, что "поддерживает дипломатические усилия" для... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:13:00+03:00
2025-06-02T14:13:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
хакан фидан
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Европейская комиссия, комментируя второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, заявила, что "поддерживает дипломатические усилия" для достижения мира на Украине. "Что касается встречи в Стамбуле, то, как уже говорилось ранее, Евросоюз поддерживает дипломатические усилия для достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, стамбул, хакан фидан, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Европейская комиссия поддержала переговоры на Украине

Европейская комиссия поддержала усилия по достижению мира на Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины
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БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Европейская комиссия, комментируя второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, заявила, что "поддерживает дипломатические усилия" для достижения мира на Украине.
"Что касается встречи в Стамбуле, то, как уже говорилось ранее, Евросоюз поддерживает дипломатические усилия для достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни.
Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Члены украинской делегации на территории дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Некоторые члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
Вчера, 13:10
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулХакан ФиданВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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