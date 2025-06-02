https://ria.ru/20250602/elektroenergiya-2020357101.html

Названы страны-лидеры по доступности электроэнергии в Европе

Названы страны-лидеры по доступности электроэнергии в Европе - РИА Новости, 02.06.2025

Названы страны-лидеры по доступности электроэнергии в Европе

Россия оказалась на шестом месте в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии, возглавляет его Исландия, а замыкает – Чехия, свидетельствует... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T00:14:00+03:00

2025-06-02T00:14:00+03:00

2025-06-02T02:37:00+03:00

экономика

европа

россия

риа рейтинг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155663/79/1556637992_0:281:3076:2011_1920x0_80_0_0_0c03008b7011ebf45f2a93336ff2e988.jpg

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Россия оказалась на шестом месте в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии, возглавляет его Исландия, а замыкает – Чехия, свидетельствует исследование РИА Новости.Ситуация на рынке электроэнергииПосле энергетического кризиса 2022 года, когда цены на электроэнергию в Европе зашкаливали, в последующие два года ситуация стабилизировалась, но цены все равно остаются выше спокойных "допандемийных" лет. Так, цена на бирже European Energy Exchange (EEX) в германском секторе в среднем за 2024 год составила 79,5 евро за мегаватт-час, что на 16,5% меньше, чем в 2023 году, но вдвое выше, чем в 2019-м. Оптовые цены частично трансформируются на розничный рынок, однако в разных странах это происходит не одинаково, что обусловлено различной структурой генерации и различными методами тарификации. При этом очевидно, что доступность электричества определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. Для оценки доступности электроэнергии для жителей стран Европы эксперты РИА Новости составили рейтинг, в основе которого лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных стран. Россия на шестом местеЛидером по доступности электроэнергии для населения стала Исландия. Жители этого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату приобрести более 26 тысяч киловатт-часов. Тарифы на электроэнергию здесь относительно низкие, а зарплаты одни из самых высоких в Европе.В первую тройку по объему доступного электричества также входят Лихтенштейн и Люксембург, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 23,9 тысячи киловатт-часов и 20,7 тысячи киловатт-часов соответственно.Россия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии шестое место. На среднемесячную зарплату россияне могут позволить себе приобрести порядка 17,2 тысячи киловатт-часов.Последнее место в рейтинге занимает Чехия. Жители этой страны имеют возможность купить лишь 4,3 тысячи киловатт-часов электроэнергии в месяц. Помимо Чехии в числе стран с дорогой электроэнергией по отношению к зарплате находятся Молдавия, Латвия, Португалия и Румыния. Жители этих стран могут приобрести менее 5,7 тысячи киловатт-часов электроэнергии в месяц.Рост ценДля оценки стоимости электроэнергии для населения были проанализировали цены на нее в пересчете на рубли.Самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане. В пересчете на российскую валюту киловатт-час здесь стоит 3,6 рубля. На втором месте по дешевизне электроэнергии находится Россия с ценой 4,5 рубля за киловатт-час. Третье место занимает Белоруссия, где стоимость электричества составила 7 рублей за киловатт-час. Далее идут в основном страны восточной Европы и Балканского полуострова, имеющие относительно низкие тарифы на электричество. Самая высокая стоимость электроэнергии для населения в рублевом эквиваленте в Германии – 36 рублей за киловатт-час. Дорогое электричество также в Ирландии, Дании, Великобритании, Бельгии и Чехии. В этих странах цена киловатт-часа превышает 30 рублей. Примерно в половине стран цены на электричество повысились, это произошло в 20 государствах из 37, участвующих в рейтинге. Наибольший рост тарифов для населения произошел в Португалии (плюс 14,2%), Исландии (плюс 13,9%) и в Финляндии (плюс 13,6%). Снизились цены в 17 государствах. Самое значительное падение произошло в Латвии (минус 17,8%), Лихтенштейне (минус 15,2%) и в Нидерландах (минус 14,3%). В России тарифы на электроэнергию выросли на 8,3%. По оценкам аналитиков РИА Новости, в 2025 году ситуация на европейском энергетическом рынке, скорее всего, останется стабильной, и цены еще больше приблизятся к среднему уровню. При этом в России с июля ожидается индексация тарифов для населения. Однако, учитывая продолжающийся рост заработной платы, можно предположить, что доступность электричества для россиян сохранится примерно на прежнем уровне. Отдельно аналитики отмечают, что доступный объем и стоимость электроэнергии, приведенная в рейтинге, является оценкой среднего уровня по стране для целей сравнения и может существенно отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от уровня зарплаты, места проживания, объемов потребления семьи, наличия электрических плит, используемых тарифах и прочего.

https://ria.ru/20250602/reyting-2019928420.html

https://ria.ru/20250526/reyting-2019023803.html

https://ria.ru/20250421/reyting-2012427387.html

https://ria.ru/20250414/reyting-2011057967.html

https://ria.ru/20250407/reyting-2009717010.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, россия, риа рейтинг