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ЭКСАР застраховал гарантию Совкомбанка по импортной сделке - РИА Новости, 02.06.2025
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14:06 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/eksar-2020445179.html
ЭКСАР застраховал гарантию Совкомбанка по импортной сделке
ЭКСАР застраховал гарантию Совкомбанка по импортной сделке - РИА Новости, 02.06.2025
ЭКСАР застраховал гарантию Совкомбанка по импортной сделке
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и ПАО "Совкомбанк" успешно реализовали первую сделку в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:06:00+03:00
2025-06-02T14:06:00+03:00
экономика
россия
китай
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и ПАО "Совкомбанк" успешно реализовали первую сделку в рамках нового продукта – страхования обязательств принципала по гарантии (импорт), сообщает центр."Это соглашение обеспечило поставку в Россию критически важного технологического оборудования из Китая. Теперь банки, выдающие гарантии по импортным контрактам, могут снизить риски. Новый продукт страхует от убытков, если клиент не сможет возместить выплаченные по гарантии средства", - говорится в сообщении.Решение ориентировано на широкий круг участников рынка: российских импортеров, предоставляющих гарантии по своим обязательствам, банки и международные финансовые институты, которые финансируют импортные сделки.Продукт универсален и подходит как для простых сделок, так и для сложных цепочек торговых поставок."Подписание данного договора – важный шаг в развитии инструментов поддержки внешнеторговых операций. Наше решение позволяет российским компаниям и банкам снижать риски, обеспечивая стабильность поставок критически важных товаров", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков."Совкомбанк продолжает расширять линейку продуктов для участников ВЭД, и сотрудничество с ЭКСАР открывает новые возможности для клиентов, работающих с импортными контрактами", – добавил заместитель председателя правления банка Дмитрий Барышников.ЭКСАР осуществляет страховую поддержку экспортёров товаров и услуг российского производства, а также российских инвестиций за рубежом, предоставляя защиту от коммерческих и политических рисков. В 2022 году, в ответ на новые вызовы, Правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году — до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
https://ria.ru/20250602/produkty-2020443368.html
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экономика, россия, китай, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Китай, Российский экспортный центр (РЭЦ)
ЭКСАР застраховал гарантию Совкомбанка по импортной сделке

РЭЦ: ЭКСАР застраховал гарантию Совкомбанка по импортной сделке

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкПлатформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту
Платформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и ПАО "Совкомбанк" успешно реализовали первую сделку в рамках нового продукта – страхования обязательств принципала по гарантии (импорт), сообщает центр.
"Это соглашение обеспечило поставку в Россию критически важного технологического оборудования из Китая. Теперь банки, выдающие гарантии по импортным контрактам, могут снизить риски. Новый продукт страхует от убытков, если клиент не сможет возместить выплаченные по гарантии средства", - говорится в сообщении.
Стенд АО Российский экспортный центр на выставке - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Продукты российских производителей завоевывают доверие покупателей в Египте
Вчера, 13:50
Решение ориентировано на широкий круг участников рынка: российских импортеров, предоставляющих гарантии по своим обязательствам, банки и международные финансовые институты, которые финансируют импортные сделки.
Продукт универсален и подходит как для простых сделок, так и для сложных цепочек торговых поставок.
"Подписание данного договора – важный шаг в развитии инструментов поддержки внешнеторговых операций. Наше решение позволяет российским компаниям и банкам снижать риски, обеспечивая стабильность поставок критически важных товаров", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.
"Совкомбанк продолжает расширять линейку продуктов для участников ВЭД, и сотрудничество с ЭКСАР открывает новые возможности для клиентов, работающих с импортными контрактами", – добавил заместитель председателя правления банка Дмитрий Барышников.
ЭКСАР осуществляет страховую поддержку экспортёров товаров и услуг российского производства, а также российских инвестиций за рубежом, предоставляя защиту от коммерческих и политических рисков. В 2022 году, в ответ на новые вызовы, Правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году — до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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ЭкономикаРоссияКитайРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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