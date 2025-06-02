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Ефимов: в Москве начала работу новая услуга для получения плана участка - РИА Новости, 02.06.2025
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15:27 02.06.2025 (обновлено: 17:49 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/efimov-2020472771.html
Ефимов: в Москве начала работу новая услуга для получения плана участка
Ефимов: в Москве начала работу новая услуга для получения плана участка - РИА Новости, 02.06.2025
Ефимов: в Москве начала работу новая услуга для получения плана участка
В Москве на официальном портале мэра и правительства города mos.ru начала работу новая электронная услуга по подготовке и выдаче градостроительного плана... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:27:00+03:00
2025-06-02T17:49:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
юлиана княжевская
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Москве на официальном портале мэра и правительства города mos.ru начала работу новая электронная услуга по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по заявлениям органов государственной власти и участников строительного цикла, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он отметил, что услуга заработала 2 июня."Данные об объектах капитального строительства, расположенных на земельном участке, при получении ГПЗУ будут заполняться автоматически из информационных систем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в ГПЗУ указывают технико-экономические показатели строительства и ограничения использования земельного участка. Также из него можно узнать виды разрешенного использования.В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что услугу смогут получить органы государственной власти, подведомственные им учреждения, унитарные столичные предприятия, которые находятся в подчинении органов исполнительной власти Москвы.Кроме того, электронная услуга предоставляется фонду реновации жилой застройки города, фонду защиты прав жителей – участников долевого строительства, лицам, реализующим проекты КРТ территорий, и другим участникам строительного цикла.
https://ria.ru/20250602/efimov-2020348715.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, юлиана княжевская, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Юлиана Княжевская, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве начала работу новая услуга для получения плана участка

Ефимов: в Москве заработала новая электронная услуга для получения плана участка

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Москве на официальном портале мэра и правительства города mos.ru начала работу новая электронная услуга по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по заявлениям органов государственной власти и участников строительного цикла, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что услуга заработала 2 июня.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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"Данные об объектах капитального строительства, расположенных на земельном участке, при получении ГПЗУ будут заполняться автоматически из информационных систем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в ГПЗУ указывают технико-экономические показатели строительства и ограничения использования земельного участка. Также из него можно узнать виды разрешенного использования.
В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что услугу смогут получить органы государственной власти, подведомственные им учреждения, унитарные столичные предприятия, которые находятся в подчинении органов исполнительной власти Москвы.
Кроме того, электронная услуга предоставляется фонду реновации жилой застройки города, фонду защиты прав жителей – участников долевого строительства, лицам, реализующим проекты КРТ территорий, и другим участникам строительного цикла.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваЮлиана КняжевскаяГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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