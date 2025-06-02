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Ефимов: в Головинском районе Москвы возведут поликлинику
Ефимов: в Головинском районе Москвы возведут поликлинику - РИА Новости, 02.06.2025
Ефимов: в Головинском районе Москвы возведут поликлинику
В Головинском районе на севере Москвы возведут поликлинику площадью около 5 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:12:00+03:00
2025-06-02T09:12:00+03:00
2025-06-02T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Головинском районе на севере Москвы возведут поликлинику площадью около 5 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры, в том числе возведению объектов здравоохранения. Так, в самом крупном районе Северного административного округа – Головинском – планируется возведение взрослой поликлиники на 750 посещений в смену", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что поликлинику (Онежская улица, владение 14Б) возведут в рамках Адресной инвестпрограммы. В настоящее время объект находится в стадии проектирования.Как указывается в сообщении, здание будет четырехэтажным. На первом этаже планируется разместить аптечный пункт, выделить зоны для пациентов с ОРВИ, зоны дежурного врача и врачей-специалистов, приема анализов и проведения вакцинации. На втором разместится терапевтическое отделение, на третьем – кабинеты врачей, зоны функциональной и лучевой диагностики. Четвертый этаж займет зона профилактики.Ранее мэр столицы Сергей Собянин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр после завершения комплексной реконструкции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Головинском районе Москвы возведут поликлинику
Ефимов: в Головинском районе в Москве построят поликлинику
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Головинском районе на севере Москвы возведут поликлинику площадью около 5 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры, в том числе возведению объектов здравоохранения. Так, в самом крупном районе Северного административного округа – Головинском – планируется возведение взрослой поликлиники на 750 посещений в смену", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что поликлинику (Онежская улица, владение 14Б) возведут в рамках Адресной инвестпрограммы. В настоящее время объект находится в стадии проектирования.
Как указывается в сообщении, здание будет четырехэтажным. На первом этаже планируется разместить аптечный пункт, выделить зоны для пациентов с ОРВИ, зоны дежурного врача и врачей-специалистов, приема анализов и проведения вакцинации. На втором разместится терапевтическое отделение, на третьем – кабинеты врачей, зоны функциональной и лучевой диагностики. Четвертый этаж займет зона профилактики.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин
и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
открыли Московский медицинский техноцентр после завершения комплексной реконструкции