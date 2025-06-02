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Ефимов: в московском Внукове в рамках КРТ возведут жилой район

Ефимов: в московском Внукове в рамках КРТ возведут жилой район - РИА Новости, 02.06.2025

Ефимов: в московском Внукове в рамках КРТ возведут жилой район

Новый жилой район возведут в московском районе Внуково в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:12:00+03:00

2025-06-02T11:12:00+03:00

2025-06-02T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Новый жилой район возведут в московском районе Внуково в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Два участка, входящие в один проект КРТ, реорганизуют в деревне Крекшино. Общая площадь территории, отведенной под редевелопмент, составляет 63,91 гектара. Здесь планируется построить недвижимость различного назначения, включая социальные объекты и новостройки для реализации программы реновации общей площадью почти 400 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заммэра отметил, что в проект планируется вложить 101,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от него составит 2,8 миллиарда рублей. По его заверешнию будет создано 6,4 тысячи рабочих мест. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что в общая площадь планируемого в рамках проекта жилья составит до 243 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить им около 8,9 тысячи москвичей. Кроме того, проект предусматривает строительство 229,4 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе образовательного комплекса, спорткомплекса с гостиницей на 90 номеров и технопарка, указал министр.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы