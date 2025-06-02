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В Брянской области возобновили движение поездов на участке, где упал мост - РИА Новости, 02.06.2025
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12:55 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/dvizhenie-2020431895.html
В Брянской области возобновили движение поездов на участке, где упал мост
В Брянской области возобновили движение поездов на участке, где упал мост - РИА Новости, 02.06.2025
В Брянской области возобновили движение поездов на участке, где упал мост
Поезда возобновили движение по участку железнодорожных путей, где произошло обрушение моста в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:55:00+03:00
2025-06-02T12:55:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
россия
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская область), 2 июн - РИА Новости. Поезда возобновили движение по участку железнодорожных путей, где произошло обрушение моста в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на продолжающие работы по разбору завалов после обрушения моста, по железнодорожному пути прошло уже несколько поездов. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/most-2020404809.html
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москва
брянская область
россия
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Возобновленное движение поездов по участку ж/д путей, где обрушился мост
Поезда возобновили движение по участку ж/д путей, где обрушился мост в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости
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происшествия, москва, брянская область, россия, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, выгоничский район
Происшествия, Москва, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Выгоничский район
В Брянской области возобновили движение поездов на участке, где упал мост

В Выгоничском районе возобновили движение поездов на участке, где обрушился мост

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская область), 2 июн - РИА Новости. Поезда возобновили движение по участку железнодорожных путей, где произошло обрушение моста в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на продолжающие работы по разбору завалов после обрушения моста, по железнодорожному пути прошло уже несколько поездов.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
На строительство нового моста в Брянской области потребуется четыре месяца
Вчера, 11:00
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Среди пострадавших при обрушении моста под Брянском оказались 18 москвичей
Вчера, 10:08
 
ПроисшествияМоскваБрянская областьРоссияАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской областиВыгоничский район
 
 
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