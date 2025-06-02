https://ria.ru/20250602/dvizhenie-2020431895.html

В Брянской области возобновили движение поездов на участке, где упал мост

В Брянской области возобновили движение поездов на участке, где упал мост - РИА Новости, 02.06.2025

В Брянской области возобновили движение поездов на участке, где упал мост

Поезда возобновили движение по участку железнодорожных путей, где произошло обрушение моста в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:55:00+03:00

2025-06-02T12:55:00+03:00

2025-06-02T12:55:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

россия

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская область), 2 июн - РИА Новости. Поезда возобновили движение по участку железнодорожных путей, где произошло обрушение моста в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на продолжающие работы по разбору завалов после обрушения моста, по железнодорожному пути прошло уже несколько поездов. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250602/most-2020404809.html

https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393805.html

москва

брянская область

россия

выгоничский район

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Возобновленное движение поездов по участку ж/д путей, где обрушился мост Поезда возобновили движение по участку ж/д путей, где обрушился мост в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T12:55 true PT0M15S

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