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На Крымском мосту возобновили движение транспорта
На Крымском мосту возобновили движение транспорта - РИА Новости, 02.06.2025
На Крымском мосту возобновили движение транспорта
Проезд машин по Крымскому мосту возобновили через 15 минут после приостановки движения, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на дорожном... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:33:00+03:00
2025-06-02T12:33:00+03:00
2025-06-02T22:01:00+03:00
происшествия
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Проезд машин по Крымскому мосту возобновили через 15 минут после приостановки движения, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на дорожном сооружении. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в материале.Сообщение о его перекрытии поступило в 11:53 мск в понедельник.
https://ria.ru/20250516/rossiya-2017373952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, крымский мост
Происшествия, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили через 15 минут