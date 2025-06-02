https://ria.ru/20250602/dvizhenie-2020427801.html

На Крымском мосту возобновили движение транспорта

На Крымском мосту возобновили движение транспорта - РИА Новости, 02.06.2025

На Крымском мосту возобновили движение транспорта

Проезд машин по Крымскому мосту возобновили через 15 минут после приостановки движения, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на дорожном... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:33:00+03:00

2025-06-02T12:33:00+03:00

2025-06-02T22:01:00+03:00

происшествия

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Проезд машин по Крымскому мосту возобновили через 15 минут после приостановки движения, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на дорожном сооружении. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в материале.Сообщение о его перекрытии поступило в 11:53 мск в понедельник.

https://ria.ru/20250516/rossiya-2017373952.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым, крымский мост