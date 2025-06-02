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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 02.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:43 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/dnr-2020565123.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 02.06.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки, в результате чего жилой частный дом загорелся и был полностью уничтожен... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T22:43:00+03:00
2025-06-02T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки, в результате чего жилой частный дом загорелся и был полностью уничтожен пожаром, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления... за 2 июня по состоянию на 22.00..: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 18.50: пожаром уничтожен частный жилой дом по ул. Декабристов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска с начала суток выпустили по Горловке четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку, уничтожен жилой дом

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки, в результате чего жилой частный дом загорелся и был полностью уничтожен пожаром, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«
"По оперативным линиям управления... за 2 июня по состоянию на 22.00..: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 18.50: пожаром уничтожен частный жилой дом по ул. Декабристов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска с начала суток выпустили по Горловке четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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