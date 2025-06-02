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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 02.06.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки, в результате чего жилой частный дом загорелся и был полностью уничтожен... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T22:43:00+03:00
2025-06-02T22:43:00+03:00
2025-06-02T22:43:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки, в результате чего жилой частный дом загорелся и был полностью уничтожен пожаром, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления... за 2 июня по состоянию на 22.00..: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 18.50: пожаром уничтожен частный жилой дом по ул. Декабристов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска с начала суток выпустили по Горловке четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку, уничтожен жилой дом