https://ria.ru/20250602/dnr-2020565123.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 02.06.2025

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки, в результате чего жилой частный дом загорелся и был полностью уничтожен... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T22:43:00+03:00

2025-06-02T22:43:00+03:00

2025-06-02T22:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки, в результате чего жилой частный дом загорелся и был полностью уничтожен пожаром, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления... за 2 июня по состоянию на 22.00..: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 18.50: пожаром уничтожен частный жилой дом по ул. Декабристов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска с начала суток выпустили по Горловке четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол