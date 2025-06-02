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Украина передала России список детей для возвращения, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
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18:49 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/deti-2020530508.html
Украина передала России список детей для возвращения, заявил Мединский
Украина передала России список детей для возвращения, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
Украина передала России список детей для возвращения, заявил Мединский
Россия рассмотрит каждую ситуацию по украинскому списку детей, потерявших контакт с родителями, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:49:00+03:00
2025-06-02T18:49:00+03:00
в мире
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стамбул
владимир мединский
владимир путин
дмитрий песков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия рассмотрит каждую ситуацию по украинскому списку детей, потерявших контакт с родителями, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. "По каждому ребенку мы будем отрабатывать", - сказал Мединский журналистам. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020513477.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Украина передала России список детей для возвращения, заявил Мединский

Мединский: РФ рассмотрит ситуации по всем детям, потерявшим связь с родителями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия рассмотрит каждую ситуацию по украинскому списку детей, потерявших контакт с родителями, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
По итогам переговоров Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
Вчера, 17:29
"По каждому ребенку мы будем отрабатывать", - сказал Мединский журналистам.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский высказался на тему спасенных украинских детей
Вчера, 17:37
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий ПесковВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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