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Россия за последние годы вернула Украине 101 ребенка, заявил Мединский

Россия за последние годы вернула Украине 101 ребенка, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025

Россия за последние годы вернула Украине 101 ребенка, заявил Мединский

Российская сторона за последнее время вернула украинской 101 ребёнка, а украинская - 22 ребенка, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:28:00+03:00

2025-06-02T18:28:00+03:00

2025-06-02T18:29:00+03:00

в мире

россия

стамбул

украина

владимир мединский

сергей лавров

владимир путин

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российская сторона за последнее время вернула украинской 101 ребёнка, а украинская - 22 ребенка, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "За последнее время все подобные заявки рассматриваем, все без исключения. Наш офис уполномоченного по правам ребенка вернул 101 ребенка, а с украинской стороны вернулось 22 ребенка", - сказал Мединский журналистам по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, стамбул, украина, владимир мединский, сергей лавров, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле