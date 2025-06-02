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Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах - РИА Новости, 02.06.2025
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13:50 02.06.2025 (обновлено: 14:04 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/deti-2020443855.html
Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах
Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах - РИА Новости, 02.06.2025
Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах
Число детей, содержащихся в детских домах и приютах, удалось за десять месяцев всероссийской инспекции органов опеки сократить на 10,2%, сообщила уполномоченный РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:50:00+03:00
2025-06-02T14:04:00+03:00
общество
россия
мария львова-белова
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число детей, содержащихся в детских домах и приютах, удалось за десять месяцев всероссийской инспекции органов опеки сократить на 10,2%, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с детским омбудсменом."С 1 июля 2024 года по 1 апреля за десять месяцев нам удалось сократить на 10,2% одномоментное нахождение детей в детских домах и приютах. То есть было 60 061 ребенок, стало 53,9 тысячи. То есть это как бы очень большой разрыв", - сказала Львова-Белова Путину.В прошлом году в ходе встречи с Путиным Львова-Белова предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.
https://ria.ru/20250602/sluzhba-2020444226.html
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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах

Львова-Белова: число детей в приютах сократилось на 10,2% за 10 месяцев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число детей, содержащихся в детских домах и приютах, удалось за десять месяцев всероссийской инспекции органов опеки сократить на 10,2%, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с детским омбудсменом.
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"С 1 июля 2024 года по 1 апреля за десять месяцев нам удалось сократить на 10,2% одномоментное нахождение детей в детских домах и приютах. То есть было 60 061 ребенок, стало 53,9 тысячи. То есть это как бы очень большой разрыв", - сказала Львова-Белова Путину.
В прошлом году в ходе встречи с Путиным Львова-Белова предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.
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