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Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах
Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах - РИА Новости, 02.06.2025
Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах
Число детей, содержащихся в детских домах и приютах, удалось за десять месяцев всероссийской инспекции органов опеки сократить на 10,2%, сообщила уполномоченный РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:50:00+03:00
2025-06-02T13:50:00+03:00
2025-06-02T14:04:00+03:00
общество
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мария львова-белова
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число детей, содержащихся в детских домах и приютах, удалось за десять месяцев всероссийской инспекции органов опеки сократить на 10,2%, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с детским омбудсменом."С 1 июля 2024 года по 1 апреля за десять месяцев нам удалось сократить на 10,2% одномоментное нахождение детей в детских домах и приютах. То есть было 60 061 ребенок, стало 53,9 тысячи. То есть это как бы очень большой разрыв", - сказала Львова-Белова Путину.В прошлом году в ходе встречи с Путиным Львова-Белова предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.
https://ria.ru/20250602/sluzhba-2020444226.html
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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах
Львова-Белова: число детей в приютах сократилось на 10,2% за 10 месяцев