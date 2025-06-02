https://ria.ru/20250602/deti-2020443855.html

Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах

Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах - РИА Новости, 02.06.2025

Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах

Число детей, содержащихся в детских домах и приютах, удалось за десять месяцев всероссийской инспекции органов опеки сократить на 10,2%, сообщила уполномоченный РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:50:00+03:00

2025-06-02T13:50:00+03:00

2025-06-02T14:04:00+03:00

общество

россия

мария львова-белова

владимир путин

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число детей, содержащихся в детских домах и приютах, удалось за десять месяцев всероссийской инспекции органов опеки сократить на 10,2%, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с детским омбудсменом."С 1 июля 2024 года по 1 апреля за десять месяцев нам удалось сократить на 10,2% одномоментное нахождение детей в детских домах и приютах. То есть было 60 061 ребенок, стало 53,9 тысячи. То есть это как бы очень большой разрыв", - сказала Львова-Белова Путину.В прошлом году в ходе встречи с Путиным Львова-Белова предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.

https://ria.ru/20250602/sluzhba-2020444226.html

https://ria.ru/20250602/inspektsiya-2020442769.html

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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин