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Украинская делегация покинула место проведения переговоров с Россией

Украинская делегация покинула место проведения переговоров с Россией - РИА Новости, 02.06.2025

Украинская делегация покинула место проведения переговоров с Россией

Делегация Украины покинула место проведения второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:08:00+03:00

2025-06-02T17:08:00+03:00

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Делегация Украины покинула место проведения второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры продлились больше часа во дворце Чираган.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия предлагает обменяться с Украиной меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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Делегация Украины покидает место проведения переговоров в Стамбуле Делегация Украины покинула место проведения переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-02T17:08 true PT0M08S

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