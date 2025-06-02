https://ria.ru/20250602/delegatsiya-2020504918.html
Украинская делегация покинула место проведения переговоров с Россией
Украинская делегация покинула место проведения переговоров с Россией - РИА Новости, 02.06.2025
Украинская делегация покинула место проведения переговоров с Россией
Делегация Украины покинула место проведения второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:08:00+03:00
2025-06-02T17:08:00+03:00
2025-06-02T17:09:00+03:00
россия
в мире
украина
стамбул
сергей лавров
владимир мединский
оон
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020504609_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e61a04f36c030b76a4bb8d7d5373233d.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Делегация Украины покинула место проведения второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры продлились больше часа во дворце Чираган.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия предлагает обменяться с Украиной меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/storona-2020503260.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020504609_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0ebe3caaed2d7277314b6054c3ea14e9.jpg
Делегация Украины покидает место проведения переговоров в Стамбуле
Делегация Украины покинула место проведения переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-02T17:08
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, стамбул, сергей лавров, владимир мединский, оон, василий небензя, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, В мире, Украина, Стамбул, Сергей Лавров, Владимир Мединский, ООН, Василий Небензя, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Украинская делегация покинула место проведения переговоров с Россией
Украинская делегация покинула дворец Чираган после переговоров с РФ