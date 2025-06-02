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Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией

Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией - РИА Новости, 02.06.2025

Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией

Делегация прибыла на белом микроавтобусе в 12.47 мск на место проведения второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

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2025-06-02T12:51:00+03:00

2025-06-02T12:56:00+03:00

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стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Делегация прибыла на белом микроавтобусе в 12.47 мск на место проведения второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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Прибытие делегации Украины к месту проведения переговоров с Россией в Стамбуле Делегация Украины прибыла к месту проведения второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T12:51 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире