Рейтинг@Mail.ru
МИД: украинская делегация провела встречу с еврочиновниками - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 02.06.2025 (обновлено: 13:02 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/delegatsiya-2020425086.html
МИД: украинская делегация провела встречу с еврочиновниками
МИД: украинская делегация провела встречу с еврочиновниками - РИА Новости, 02.06.2025
МИД: украинская делегация провела встречу с еврочиновниками
Украинская делегация в Стамбуле провела встречу с представителями Германии, Италии и Великобритании перед переговорами с Россией и скоординировала позиции,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:23:00+03:00
2025-06-02T13:02:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
стамбул
владимир мединский
украина
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017371021_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_2608cc34d5fe5541c14d2c9b886736c2.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинская делегация в Стамбуле провела встречу с представителями Германии, Италии и Великобритании перед переговорами с Россией и скоординировала позиции, сообщает пресс-служба МИД Украины.В понедельник в Стамбуле запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины, "в Стамбуле первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации, внештатный советник главы офиса" Зеленского Александр Бевз "встретились с представителями европейских партнеров Украины - Германии, Италии и Великобритании".Из сообщения следует, что стороны скоординировали позиции накануне сегодняшней встречи украинской и российской делегаций.В состав российской делегации входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/fidan-2020398798.html
https://ria.ru/20250602/vremja-2020398606.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017371021_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_23d6979d0484ff66f1cec59879e56309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, стамбул, владимир мединский, украина, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), оон, в мире, сергей кислица
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Украина, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), ООН, В мире, Сергей Кислица
МИД: украинская делегация провела встречу с еврочиновниками

МИД: делегация Украины провела переговоры с еврочиновниками перед встречей с РФ

© Фото : МИД ТурцииУкраинская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
Украинская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : МИД Турции
Украинская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинская делегация в Стамбуле провела встречу с представителями Германии, Италии и Великобритании перед переговорами с Россией и скоординировала позиции, сообщает пресс-служба МИД Украины.
В понедельник в Стамбуле запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Глава МИД Турции выступит со вступительным словом на переговорах в Стамбуле
Вчера, 10:31
Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины, "в Стамбуле первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации, внештатный советник главы офиса" Зеленского Александр Бевз "встретились с представителями европейских партнеров Украины - Германии, Италии и Великобритании".
Из сообщения следует, что стороны скоординировали позиции накануне сегодняшней встречи украинской и российской делегаций.
В состав российской делегации входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Организаторы заявляют о полной готовности к переговорам России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Организаторы заявили о полной готовности к переговорам по Украине
Вчера, 10:30
 
Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссияСтамбулВладимир МединскийУкраинаМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)ООНВ миреСергей Кислица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала