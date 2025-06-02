https://ria.ru/20250602/delegatsiya-2020425086.html

МИД: украинская делегация провела встречу с еврочиновниками

МИД: украинская делегация провела встречу с еврочиновниками - РИА Новости, 02.06.2025

МИД: украинская делегация провела встречу с еврочиновниками

Украинская делегация в Стамбуле провела встречу с представителями Германии, Италии и Великобритании перед переговорами с Россией и скоординировала позиции,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:23:00+03:00

2025-06-02T12:23:00+03:00

2025-06-02T13:02:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

россия

стамбул

владимир мединский

украина

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

оон

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинская делегация в Стамбуле провела встречу с представителями Германии, Италии и Великобритании перед переговорами с Россией и скоординировала позиции, сообщает пресс-служба МИД Украины.В понедельник в Стамбуле запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины, "в Стамбуле первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации, внештатный советник главы офиса" Зеленского Александр Бевз "встретились с представителями европейских партнеров Украины - Германии, Италии и Великобритании".Из сообщения следует, что стороны скоординировали позиции накануне сегодняшней встречи украинской и российской делегаций.В состав российской делегации входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/fidan-2020398798.html

https://ria.ru/20250602/vremja-2020398606.html

россия

стамбул

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