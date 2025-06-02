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Часть российской делегации вернулась в отель в Стамбуле
Часть российской делегации вернулась в отель в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Часть российской делегации вернулась в отель в Стамбуле
Часть российской делегации вернулась в отель в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:56:00+03:00
2025-06-02T11:56:00+03:00
2025-06-02T12:08:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
россия
стамбул
турция
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Часть российской делегации вернулась в отель в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в понедельник представители российский делегации, в том числе глава переговорной группы РФ, помощник президента России Владимир Мединский, покинули гостиницу в Стамбуле.В понедельник в крупнейшем городе Турции запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, россия, стамбул, турция, владимир мединский
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Россия, Стамбул, Турция, Владимир Мединский
Часть российской делегации вернулась в отель в Стамбуле
Часть делегации РФ вернулась в отель в Стамбуле