https://ria.ru/20250602/bryanskaya-2020400598.html

В Брянской области продолжают устранять последствия обрушения моста

В Брянской области продолжают устранять последствия обрушения моста - РИА Новости, 02.06.2025

В Брянской области продолжают устранять последствия обрушения моста

Два вагона поезда "Климово - Москва" остаются на месте обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:41:00+03:00

2025-06-02T10:41:00+03:00

2025-06-02T10:57:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская область), 2 июн - РИА Новости. Два вагона поезда "Климово - Москва" остаются на месте обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.Специалисты продолжают устранять последствия обрушения моста. Работы продолжались всю ночь. Железнодорожные пути расчищены от обломков.

https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393805.html

брянская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области