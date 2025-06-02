https://ria.ru/20250602/bryanskaya-2020400598.html
В Брянской области продолжают устранять последствия обрушения моста
В Брянской области продолжают устранять последствия обрушения моста - РИА Новости, 02.06.2025
В Брянской области продолжают устранять последствия обрушения моста
Два вагона поезда "Климово - Москва" остаются на месте обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:41:00+03:00
2025-06-02T10:41:00+03:00
2025-06-02T10:57:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская область), 2 июн - РИА Новости. Два вагона поезда "Климово - Москва" остаются на месте обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.Специалисты продолжают устранять последствия обрушения моста. Работы продолжались всю ночь. Железнодорожные пути расчищены от обломков.
https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В Брянской области продолжают устранять последствия обрушения моста
На месте обрушения моста на поезд в Брянской области остаются два вагона