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В Брянской области продолжают устранять последствия обрушения моста - РИА Новости, 02.06.2025
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10:41 02.06.2025 (обновлено: 10:57 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/bryanskaya-2020400598.html
В Брянской области продолжают устранять последствия обрушения моста
В Брянской области продолжают устранять последствия обрушения моста - РИА Новости, 02.06.2025
В Брянской области продолжают устранять последствия обрушения моста
Два вагона поезда "Климово - Москва" остаются на месте обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:41:00+03:00
2025-06-02T10:57:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская область), 2 июн - РИА Новости. Два вагона поезда "Климово - Москва" остаются на месте обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.Специалисты продолжают устранять последствия обрушения моста. Работы продолжались всю ночь. Железнодорожные пути расчищены от обломков.
https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393805.html
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В Брянской области продолжают устранять последствия обрушения моста

На месте обрушения моста на поезд в Брянской области остаются два вагона

© РИА НовостиСпециалисты устранют последствия обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области. 2 июня 2025
Специалисты устранют последствия обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области. 2 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости
Специалисты устранют последствия обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области. 2 июня 2025
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская область), 2 июн - РИА Новости. Два вагона поезда "Климово - Москва" остаются на месте обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.
Специалисты продолжают устранять последствия обрушения моста. Работы продолжались всю ночь. Железнодорожные пути расчищены от обломков.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Среди пострадавших при обрушении моста под Брянском оказались 18 москвичей
Вчера, 10:08
 
ПроисшествияБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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