https://ria.ru/20250602/bryansk-2020525859.html

Машинист, погибший в ЧП под Брянском, спас сотни жизней, сообщили в РЖД

Машинист, погибший в ЧП под Брянском, спас сотни жизней, сообщили в РЖД - РИА Новости, 03.06.2025

Машинист, погибший в ЧП под Брянском, спас сотни жизней, сообщили в РЖД

Машинист Павел Мишин, погибший в результате ЧП с поездом под Брянском, спас сотни жизней пассажиров, пожертвовав собой, сообщили РЖД. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-02T18:29:00+03:00

2025-06-02T18:29:00+03:00

2025-06-03T00:15:00+03:00

выгоничский район

брянская область

москва

ржд

обрушение моста на поезд в брянской области

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Машинист Павел Мишин, погибший в результате ЧП с поездом под Брянском, спас сотни жизней пассажиров, пожертвовав собой, сообщили РЖД. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Как рассказали в РЖД, Мишин, увидев внезапно возникшее препятствие, сразу же применил экстренное торможение и приказал помощнику спрятаться в машинном отделении. Машинист, пожертвовав собой, успел снизить скорость состава и тем самым спас жизни сотни пассажиров, отметили в компании.Действия Мишина перевозчик назвал примером высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества. Компания предоставит всю необходимую помощь и поддержку семье Павла Мишина. Его дети до достижения совершеннолетия будут получать от РЖД спецвыплаты, им помогут в получении образования.

https://ria.ru/20250602/bryansk-2020439153.html

https://ria.ru/20250602/bryansk-2020501215.html

выгоничский район

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выгоничский район, брянская область, москва, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области, общество