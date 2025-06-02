Журналист поставил Стармера на место после выпада в адрес России
Боуз: в случае войны с Россией Британия быстро проиграет
© Getty Images / WPA Pool/Peter ByrneПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© Getty Images / WPA Pool/Peter Byrne
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Гипотетический конфликт с Россией, к которому намерен готовиться британский премьер Кир Стармер, закончится разгромом Лондона в течение суток, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Стармерфюрер: давайте притворимся, что мы можем сражаться с русскими в воображаемой войне, которая никогда не случится (мы проиграем в течение 24 часов). Потому что мы не можем победить бедность, преступность, массовую иммиграцию и проблемы в системе здравоохранения", — заявил он.
В понедельник Стармер объявил, что Великобритания, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне".
Британское правительство подготовило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.
Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.
Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.