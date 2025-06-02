https://ria.ru/20250602/britaniya-2020365253.html

"Нечего терять": в Британии назвали причину атаки на аэродромы в России

"Нечего терять": в Британии назвали причину атаки на аэродромы в России - РИА Новости, 02.06.2025

"Нечего терять": в Британии назвали причину атаки на аэродромы в России

Украина осуществила террористическую атаку по аэродромам в России от отчаяния, такое мнение высказано в сюжете британского телеканала Sky News. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T03:27:00+03:00

2025-06-02T03:27:00+03:00

2025-06-02T03:27:00+03:00

россия

украина

амурская область

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина осуществила террористическую атаку по аэродромам в России от отчаяния, такое мнение высказано в сюжете британского телеканала Sky News."Украина явно посчитала, что ей нечего терять", — говорится в материале.При этом автор напомнил, что атаки Украины ранее уже вызывали ответные удары со стороны Москвы.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250602/reaktsiya-2020363146.html

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020364471.html

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украина

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россия, украина, амурская область, владимир зеленский