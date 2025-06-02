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"Нечего терять": в Британии назвали причину атаки на аэродромы в России - РИА Новости, 02.06.2025
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03:27 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/britaniya-2020365253.html
"Нечего терять": в Британии назвали причину атаки на аэродромы в России
"Нечего терять": в Британии назвали причину атаки на аэродромы в России - РИА Новости, 02.06.2025
"Нечего терять": в Британии назвали причину атаки на аэродромы в России
Украина осуществила террористическую атаку по аэродромам в России от отчаяния, такое мнение высказано в сюжете британского телеканала Sky News. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T03:27:00+03:00
2025-06-02T03:27:00+03:00
россия
украина
амурская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина осуществила террористическую атаку по аэродромам в России от отчаяния, такое мнение высказано в сюжете британского телеканала Sky News."Украина явно посчитала, что ей нечего терять", — говорится в материале.При этом автор напомнил, что атаки Украины ранее уже вызывали ответные удары со стороны Москвы.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250602/reaktsiya-2020363146.html
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россия, украина, амурская область, владимир зеленский
Россия, Украина, Амурская область, Владимир Зеленский
"Нечего терять": в Британии назвали причину атаки на аэродромы в России

Sky News: Украина атаковала аэродромы в России от отчаяния

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина осуществила террористическую атаку по аэродромам в России от отчаяния, такое мнение высказано в сюжете британского телеканала Sky News.
"Украина явно посчитала, что ей нечего терять", — говорится в материале.
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При этом автор напомнил, что атаки Украины ранее уже вызывали ответные удары со стороны Москвы.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.
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