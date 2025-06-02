https://ria.ru/20250602/britaniya-2020364063.html

Британия планирует построить до 12 атомных подлодок на замену существующим

Британия планирует построить до 12 атомных подлодок на замену существующим - РИА Новости, 02.06.2025

Британия планирует построить до 12 атомных подлодок на замену существующим

Великобритания планирует построить до 12 атомных подводных лодок, которые начнут заменять существующие в конце следующего десятилетия, сообщил министр обороны... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T02:33:00+03:00

2025-06-02T02:33:00+03:00

2025-06-02T02:33:00+03:00

великобритания

сша

австралия

джон хили

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Великобритания планирует построить до 12 атомных подводных лодок, которые начнут заменять существующие в конце следующего десятилетия, сообщил министр обороны страны Джон Хили. "В настоящее время Великобритания планирует эксплуатировать семь ударных подводных лодок класса Astute, которые с конца 2030-х годов будут заменяться увеличенным флотом до 12 подводных лодок SSN-AUKUS", - заявил Хили, слова которого приводятся в релизе на сайте британского минобороны. В релизе отмечается, что подлодки будут нести неядерное оружие. Агентство Рейтер пишет, что новые подлодки будут создаваться совместно Британией, США и Австралией в рамках партнерства AUKUS (трехстороннее соглашение в сфере безопасности).

https://ria.ru/20250601/oruzhie-2020208147.html

https://ria.ru/20250601/istrebiteli-2020206509.html

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великобритания, сша, австралия, джон хили, aukus