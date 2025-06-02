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Британия планирует построить до 12 атомных подлодок на замену существующим
Британия планирует построить до 12 атомных подлодок на замену существующим - РИА Новости, 02.06.2025
Британия планирует построить до 12 атомных подлодок на замену существующим
Великобритания планирует построить до 12 атомных подводных лодок, которые начнут заменять существующие в конце следующего десятилетия, сообщил министр обороны... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T02:33:00+03:00
2025-06-02T02:33:00+03:00
2025-06-02T02:33:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Великобритания планирует построить до 12 атомных подводных лодок, которые начнут заменять существующие в конце следующего десятилетия, сообщил министр обороны страны Джон Хили. "В настоящее время Великобритания планирует эксплуатировать семь ударных подводных лодок класса Astute, которые с конца 2030-х годов будут заменяться увеличенным флотом до 12 подводных лодок SSN-AUKUS", - заявил Хили, слова которого приводятся в релизе на сайте британского минобороны. В релизе отмечается, что подлодки будут нести неядерное оружие. Агентство Рейтер пишет, что новые подлодки будут создаваться совместно Британией, США и Австралией в рамках партнерства AUKUS (трехстороннее соглашение в сфере безопасности).
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великобритания, сша, австралия, джон хили, aukus
Великобритания, США, Австралия, Джон Хили, AUKUS
Британия планирует построить до 12 атомных подлодок на замену существующим
Глава Минобороны Хили: Британия планирует построить до 12 атомных подлодок