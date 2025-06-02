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Стало известно, сколько заработали богатейшие россияне с начала года - РИА Новости, 02.06.2025
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08:16 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/biznesmeny-2020375781.html
Стало известно, сколько заработали богатейшие россияне с начала года
Стало известно, сколько заработали богатейшие россияне с начала года - РИА Новости, 02.06.2025
Стало известно, сколько заработали богатейшие россияне с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,547 миллиарда долларов; больше всех прибавил один из основных... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T08:16:00+03:00
2025-06-02T08:16:00+03:00
экономика
россия
владимир потанин
вагит алекперов
владимир лисин
норильский никель
лукойл
новолипецкий металлургический комбинат
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,547 миллиарда долларов; больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,82 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда, сохранив первое место рейтинга, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 22 гражданина России, их общее состояние на 2 июня составляет 317,7 миллиарда долларов. Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым месяцем - на втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 561 миллион долларов, до 25,9 миллиарда. Замыкает первую тройку по-прежнему бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 1,62 миллиарда долларов, до 24,2 миллиарда. На четвертую строчку с шестой поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 860 миллионов долларов и в настоящий момент оценивается в 23,2 миллиарда. На пятое место спустился с четвертого основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал снизился на 598 миллионов, до 22,6 миллиарда долларов. Шестое место занял, опустившись на одну позицию, бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС) увеличил состояние на 1,59 миллиарда долларов - до 21,8 миллиарда. На седьмом месте остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние увеличилось на 3,7 миллиарда долларов - до 16,9 миллиарда, а восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 563 миллиона долларов, до 15,4 миллиарда. Замыкающие десятку лидеров тоже не изменились - девятое место у совладельца компании "Альфа-групп" Михаила Фридмана, чье состояние снизилось на 1,03 миллиарда долларов, до 13,7 миллиарда. И завершает десятку основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние с начала года увеличилось на 2,03 миллиарда долларов, до 13 миллиардов.
https://ria.ru/20250527/investitsii-2019272609.html
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экономика, россия, владимир потанин, вагит алекперов, владимир лисин, норильский никель, лукойл, новолипецкий металлургический комбинат
Экономика, Россия, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Владимир Лисин, Норильский никель, ЛУКОЙЛ, Новолипецкий металлургический комбинат
Стало известно, сколько заработали богатейшие россияне с начала года

BBI: cостояние российских миллиардеров с начала года выросло на $22,6 млрд

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,547 миллиарда долларов; больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,82 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда, сохранив первое место рейтинга, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 22 гражданина России, их общее состояние на 2 июня составляет 317,7 миллиарда долларов.
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27 мая, 10:11
Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым месяцем - на втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 561 миллион долларов, до 25,9 миллиарда. Замыкает первую тройку по-прежнему бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 1,62 миллиарда долларов, до 24,2 миллиарда.
На четвертую строчку с шестой поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 860 миллионов долларов и в настоящий момент оценивается в 23,2 миллиарда. На пятое место спустился с четвертого основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал снизился на 598 миллионов, до 22,6 миллиарда долларов. Шестое место занял, опустившись на одну позицию, бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС) увеличил состояние на 1,59 миллиарда долларов - до 21,8 миллиарда. На седьмом месте остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние увеличилось на 3,7 миллиарда долларов - до 16,9 миллиарда, а восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 563 миллиона долларов, до 15,4 миллиарда.
Замыкающие десятку лидеров тоже не изменились - девятое место у совладельца компании "Альфа-групп" Михаила Фридмана, чье состояние снизилось на 1,03 миллиарда долларов, до 13,7 миллиарда. И завершает десятку основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние с начала года увеличилось на 2,03 миллиарда долларов, до 13 миллиардов.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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15 мая, 11:09
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПотанинВагит АлекперовВладимир ЛисинНорильский никельЛУКОЙЛНоволипецкий металлургический комбинат
 
 
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