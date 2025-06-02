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Ideco и "Мобиус Технологии" будут развивать проекты по кибербезопасности
Ideco и "Мобиус Технологии" будут развивать проекты по кибербезопасности - РИА Новости, 02.06.2025
Ideco и "Мобиус Технологии" будут развивать проекты по кибербезопасности
Разработчик систем информационной безопасности Ideco и системный интегратор "Мобиус Технологии" будут совместно развивать проекты, связанные с повышением... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:48:00+03:00
2025-06-02T15:48:00+03:00
2025-06-02T15:48:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Разработчик систем информационной безопасности Ideco и системный интегратор "Мобиус Технологии" будут совместно развивать проекты, связанные с повышением безопасности данных, снижением зависимости от зарубежного программного обеспечения (ПО), меморандум был подписан в рамках конференции ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости. Так, компании планируют объединить экспертизу и направить усилия на проактивную киберзащиту российских компаний. "Партнерская программа продолжится до конца 2025 года с возможностью дальнейшего расширения и углубления сотрудничества по результатам совместной работы. Компании объединят экспертизу в области кибербезопасности и интеграции решений, чтобы предложить рынку готовые продукты для защиты сетевой инфраструктуры и критически важных объектов", - прокомментировали в Ideco. Компании планируют внедрять решения, прорабатывать совместные маркетинговые инициативы, а также участвовать в отраслевых мероприятиях, работать над образовательными проектами. "Сегодня отечественные компании нуждаются не просто в замене зарубежных решений, а в полноценных зрелых продуктах уровня enterprise с гарантированной поддержкой и прозрачной архитектурой. Наше сотрудничество с Ideco — это про доверие, технологическое партнерство и ориентир на устойчивое развитие", — отметил директор департамента кибербезопасности "Мобиус Технологии" Роман Шкриба, его слова приводятся в сообщении Ideco.
https://ria.ru/20250602/natsservis-2020478106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии
Ideco и "Мобиус Технологии" будут развивать проекты по кибербезопасности
Ideco и "Мобиус Технологии" будут сотрудничать в сегменте безопасности данных
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Разработчик систем информационной безопасности Ideco и системный интегратор "Мобиус Технологии" будут совместно развивать проекты, связанные с повышением безопасности данных, снижением зависимости от зарубежного программного обеспечения (ПО), меморандум был подписан в рамках конференции ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости.
«
Так, компании планируют объединить экспертизу и направить усилия на проактивную киберзащиту российских компаний. "Партнерская программа продолжится до конца 2025 года с возможностью дальнейшего расширения и углубления сотрудничества по результатам совместной работы. Компании объединят экспертизу в области кибербезопасности и интеграции решений, чтобы предложить рынку готовые продукты для защиты сетевой инфраструктуры и критически важных объектов", - прокомментировали в Ideco.
Компании планируют внедрять решения, прорабатывать совместные маркетинговые инициативы, а также участвовать в отраслевых мероприятиях, работать над образовательными проектами.
"Сегодня отечественные компании нуждаются не просто в замене зарубежных решений, а в полноценных зрелых продуктах уровня enterprise с гарантированной поддержкой и прозрачной архитектурой. Наше сотрудничество с Ideco — это про доверие, технологическое партнерство и ориентир на устойчивое развитие", — отметил директор департамента кибербезопасности "Мобиус Технологии" Роман Шкриба, его слова приводятся в сообщении Ideco.