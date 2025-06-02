https://ria.ru/20250602/bezopasnost-2020481818.html

Ideco и "Мобиус Технологии" будут развивать проекты по кибербезопасности

Ideco и "Мобиус Технологии" будут развивать проекты по кибербезопасности - РИА Новости, 02.06.2025

Ideco и "Мобиус Технологии" будут развивать проекты по кибербезопасности

Разработчик систем информационной безопасности Ideco и системный интегратор "Мобиус Технологии" будут совместно развивать проекты, связанные с повышением... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:48:00+03:00

2025-06-02T15:48:00+03:00

2025-06-02T15:48:00+03:00

экономика

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98751/73/987517349_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fcff44bcdcd0e8808aefac7085d1f320.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Разработчик систем информационной безопасности Ideco и системный интегратор "Мобиус Технологии" будут совместно развивать проекты, связанные с повышением безопасности данных, снижением зависимости от зарубежного программного обеспечения (ПО), меморандум был подписан в рамках конференции ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости. Так, компании планируют объединить экспертизу и направить усилия на проактивную киберзащиту российских компаний. "Партнерская программа продолжится до конца 2025 года с возможностью дальнейшего расширения и углубления сотрудничества по результатам совместной работы. Компании объединят экспертизу в области кибербезопасности и интеграции решений, чтобы предложить рынку готовые продукты для защиты сетевой инфраструктуры и критически важных объектов", - прокомментировали в Ideco. Компании планируют внедрять решения, прорабатывать совместные маркетинговые инициативы, а также участвовать в отраслевых мероприятиях, работать над образовательными проектами. "Сегодня отечественные компании нуждаются не просто в замене зарубежных решений, а в полноценных зрелых продуктах уровня enterprise с гарантированной поддержкой и прозрачной архитектурой. Наше сотрудничество с Ideco — это про доверие, технологическое партнерство и ориентир на устойчивое развитие", — отметил директор департамента кибербезопасности "Мобиус Технологии" Роман Шкриба, его слова приводятся в сообщении Ideco.

https://ria.ru/20250602/natsservis-2020478106.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии