https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372366.html
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 02.06.2025
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников
Более 500 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:13:00+03:00
2025-06-02T07:13:00+03:00
2025-06-02T07:13:00+03:00
донецкая народная республика
россия
горловка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Более 500 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "Согласно статистике, военнослужащими УФСБ за неделю в небе Горловки перехвачено и подавлено 348 вражеских БПЛА, над Донецком и Макеевкой - 161", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в Горловке (ДНР) региональным управлением ФСБ была развернута усовершенствованная система РЭБ "Купол Донбасса", направленная на пресечение массированных террористических атак с неба.
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372269.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, горловка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников
ФСБ: более 500 атак украинских БПЛА сорвали в ДНР за неделю