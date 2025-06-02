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В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 02.06.2025
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07:13 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372366.html
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 02.06.2025
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников
Более 500 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:13:00+03:00
2025-06-02T07:13:00+03:00
донецкая народная республика
россия
горловка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Более 500 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "Согласно статистике, военнослужащими УФСБ за неделю в небе Горловки перехвачено и подавлено 348 вражеских БПЛА, над Донецком и Макеевкой - 161", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в Горловке (ДНР) региональным управлением ФСБ была развернута усовершенствованная система РЭБ "Купол Донбасса", направленная на пресечение массированных террористических атак с неба.
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372269.html
донецкая народная республика
россия
горловка
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донецкая народная республика, россия, горловка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников

ФСБ: более 500 атак украинских БПЛА сорвали в ДНР за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Более 500 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
"Согласно статистике, военнослужащими УФСБ за неделю в небе Горловки перехвачено и подавлено 348 вражеских БПЛА, над Донецком и Макеевкой - 161", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в Горловке (ДНР) региональным управлением ФСБ была развернута усовершенствованная система РЭБ "Купол Донбасса", направленная на пресечение массированных террористических атак с неба.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
ПВО вечером и ночью сбила 162 украинских беспилотника
Вчера, 07:11
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияГорловкаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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