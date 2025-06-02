https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372366.html

В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников

В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 02.06.2025

В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников

Более 500 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:13:00+03:00

2025-06-02T07:13:00+03:00

2025-06-02T07:13:00+03:00

донецкая народная республика

россия

горловка

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_3e99701f9a734140325b1b9c43504031.jpg

ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Более 500 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "Согласно статистике, военнослужащими УФСБ за неделю в небе Горловки перехвачено и подавлено 348 вражеских БПЛА, над Донецком и Макеевкой - 161", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в Горловке (ДНР) региональным управлением ФСБ была развернута усовершенствованная система РЭБ "Купол Донбасса", направленная на пресечение массированных террористических атак с неба.

https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372269.html

донецкая народная республика

россия

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, горловка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)