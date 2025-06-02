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В Курске после атаки беспилотников загорелись частные дома - РИА Новости, 02.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:10 02.06.2025 (обновлено: 01:34 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020356956.html
В Курске после атаки беспилотников загорелись частные дома
В Курске после атаки беспилотников загорелись частные дома - РИА Новости, 02.06.2025
В Курске после атаки беспилотников загорелись частные дома
ПВО сбила БПЛА над Курском, произошло возгорание в частных домах, есть попадания в многоквартирный дом, предварительно, пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T00:10:00+03:00
2025-06-02T01:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА над Курском, произошло возгорание в частных домах, есть попадания в многоквартирный дом, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.&quot;В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже&quot;, — написал он.По словам Хинштейна, повреждено остекление. По предварительным данным, пострадавших нет.На месте работают все оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорания.Как передает корреспондент РИА Новости, после атаки БПЛА повреждены остекление и кровля трех многоквартирных домов, в одном из домов пострадало лифтовое оборудование.Ранее в Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА.В Минобороны накануне вечером сообщили, что средства ПВО с 20.10 до 21.45 мск уничтожили и перехватили 53 украинских беспилотника над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.
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РИА Новости
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Последствия атаки БПЛА ВСУ на Курск
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Курск
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происшествия, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
В Курске после атаки беспилотников загорелись частные дома

Хинштейн: ПВО сбила БПЛА над Курском, произошло возгорание в частных домах

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА над Курском, произошло возгорание в частных домах, есть попадания в многоквартирный дом, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«

"В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже", — написал он.

По словам Хинштейна, повреждено остекление. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают все оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорания.
Как передает корреспондент РИА Новости, после атаки БПЛА повреждены остекление и кровля трех многоквартирных домов, в одном из домов пострадало лифтовое оборудование.
Ранее в Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА.
В Минобороны накануне вечером сообщили, что средства ПВО с 20.10 до 21.45 мск уничтожили и перехватили 53 украинских беспилотника над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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