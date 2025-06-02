https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020356956.html

В Курске после атаки беспилотников загорелись частные дома

В Курске после атаки беспилотников загорелись частные дома - РИА Новости, 02.06.2025

В Курске после атаки беспилотников загорелись частные дома

ПВО сбила БПЛА над Курском, произошло возгорание в частных домах, есть попадания в многоквартирный дом, предварительно, пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T00:10:00+03:00

2025-06-02T00:10:00+03:00

2025-06-02T01:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА над Курском, произошло возгорание в частных домах, есть попадания в многоквартирный дом, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже", — написал он.По словам Хинштейна, повреждено остекление. По предварительным данным, пострадавших нет.На месте работают все оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорания.Как передает корреспондент РИА Новости, после атаки БПЛА повреждены остекление и кровля трех многоквартирных домов, в одном из домов пострадало лифтовое оборудование.Ранее в Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА.В Минобороны накануне вечером сообщили, что средства ПВО с 20.10 до 21.45 мск уничтожили и перехватили 53 украинских беспилотника над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.

https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020356834.html

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происшествия, курская область, александр хинштейн