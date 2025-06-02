https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020356956.html
В Курске после атаки беспилотников загорелись частные дома
В Курске после атаки беспилотников загорелись частные дома - РИА Новости, 02.06.2025
В Курске после атаки беспилотников загорелись частные дома
ПВО сбила БПЛА над Курском, произошло возгорание в частных домах, есть попадания в многоквартирный дом, предварительно, пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T00:10:00+03:00
2025-06-02T00:10:00+03:00
2025-06-02T01:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА над Курском, произошло возгорание в частных домах, есть попадания в многоквартирный дом, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже", — написал он.По словам Хинштейна, повреждено остекление. По предварительным данным, пострадавших нет.На месте работают все оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорания.Как передает корреспондент РИА Новости, после атаки БПЛА повреждены остекление и кровля трех многоквартирных домов, в одном из домов пострадало лифтовое оборудование.Ранее в Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА.В Минобороны накануне вечером сообщили, что средства ПВО с 20.10 до 21.45 мск уничтожили и перехватили 53 украинских беспилотника над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.
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Последствия атаки БПЛА ВСУ на Курск
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Курск
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происшествия, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
В Курске после атаки беспилотников загорелись частные дома
Хинштейн: ПВО сбила БПЛА над Курском, произошло возгорание в частных домах