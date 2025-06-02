https://ria.ru/20250602/baykonur-2020403233.html
Путин назвал Байконур символом российско-казахстанского партнерства
Путин назвал Байконур символом российско-казахстанского партнерства - РИА Новости, 02.06.2025
Путин назвал Байконур символом российско-казахстанского партнерства
Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 70-летия космодрома Байконур назвал его символом российско-казахстанского стратегического... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:53:00+03:00
2025-06-02T10:53:00+03:00
2025-06-02T10:53:00+03:00
космос - риа наука
байконур (город)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 70-летия космодрома Байконур назвал его символом российско-казахстанского стратегического партнерства, на примере которого видно, как сотрудничество служит интересам двух стран. Российский лидер подчеркнул, что "вклад космодрома в международный научно-технический прогресс, действительно, богатейший, его невозможно переоценить". "И сегодня Байконур – это один из крупнейших и самых современных космодромов в мире. Потенциал этого многофункционального комплекса, на котором трудятся около семи тысяч сотрудников, активно задействован в космических программах России, участников Содружества Независимых Государств, многих других стран. И конечно, Байконур – это один из ярких символов российско-казахстанского стратегического партнёрства. Между нашими государствами заключены десятки договоров и соглашений, регулирующих все сферы деятельности космодрома и города Байконур", - говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.
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байконур (город)
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Путин поздравил всех причастных с юбилеем Байконура
Путин поздравил всех причастных с юбилеем Байконура – сегодня космодром отмечает 70-летие.
2025-06-02T10:53
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РИА Новости
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космос - риа наука, байконур (город), россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Россия, Владимир Путин
Путин назвал Байконур символом российско-казахстанского партнерства
Путин назвал Байконур символом стратегического партнерства с Казахстаном