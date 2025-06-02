https://ria.ru/20250602/baykonur-2020401730.html
Глава администрации Байконура рассказал об интересе туристов к городу
Глава администрации Байконура рассказал об интересе туристов к городу - РИА Новости, 02.06.2025
Глава администрации Байконура рассказал об интересе туристов к городу
Туристический налог введён в городе Байконур, средства от него используются для развития туризма и поддержания некоторых гостиниц, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:59:00+03:00
2025-06-02T10:59:00+03:00
2025-06-02T10:59:00+03:00
туризм
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константин бусыгин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Туристический налог введён в городе Байконур, средства от него используются для развития туризма и поддержания некоторых гостиниц, сообщил РИА Новости глава администрации города Константин Бусыгин. Город и космодром Байконур 2 июня отмечают 70-летие. "В городе Байконуре с начала года введён туристический налог, доходы от которого будут направляться на развитие туризма, в том числе и на поддержание и модернизацию того номерного фонда, который находится на балансе городских предприятий", - сказал Бусыгин в интервью РИА Новости. Он пояснил, что повышенный интерес у туристов вызывают пилотируемые пуски, перед ними все места в гостиницах обычно оказываются забронированы за два месяца до старта ракеты. Например, на запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" в апреле 2025 годы прибыло рекордное число туристов - примерно 2 500 человек. "Все гостиницы в городе и на площадках космодрома были заполнены. Часть туристов размещалась в гостиницах и гостевых домах близлежащих населённых пунктов - посёлка Торетам, аула Акай и даже в поселке Жосалы", - рассказал Бусыгин. В то же время, такая ситуация с гостиницами длится лишь несколько дней в период пусков, а в остальное время гостиницы пустуют, но продолжают требовать средств на содержание и зарплату персоналу. Поэтому в данный момент проектов по строительству дополнительных гостиниц в городе нет. Бусыгин предположил, что отклика от предпринимателей можно будет ждать, если число пусков увеличится, или казахстанскому министерству туризма и спорта получится реализовать свой проект по коротким турам в город Байконур и на космодром в межпусковой период. Полностью интервью с Константином Бусыгиным читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20250602/baykonur-2020399301.html
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новости - туризм, байконур (город), константин бусыгин
Туризм, Новости - Туризм, Байконур (город), Константин Бусыгин
Глава администрации Байконура рассказал об интересе туристов к городу
Бусыгин: средства от туристического налога идут на развитие туризма в городе
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Туристический налог введён в городе Байконур, средства от него используются для развития туризма и поддержания некоторых гостиниц, сообщил РИА Новости глава администрации города Константин Бусыгин.
Город и космодром Байконур 2 июня отмечают 70-летие.
"В городе Байконуре с начала года введён туристический налог, доходы от которого будут направляться на развитие туризма, в том числе и на поддержание и модернизацию того номерного фонда, который находится на балансе городских предприятий", - сказал Бусыгин
в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что повышенный интерес у туристов вызывают пилотируемые пуски, перед ними все места в гостиницах обычно оказываются забронированы за два месяца до старта ракеты. Например, на запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" в апреле 2025 годы прибыло рекордное число туристов - примерно 2 500 человек.
"Все гостиницы в городе и на площадках космодрома были заполнены. Часть туристов размещалась в гостиницах и гостевых домах близлежащих населённых пунктов - посёлка Торетам, аула Акай и даже в поселке Жосалы", - рассказал Бусыгин.
В то же время, такая ситуация с гостиницами длится лишь несколько дней в период пусков, а в остальное время гостиницы пустуют, но продолжают требовать средств на содержание и зарплату персоналу. Поэтому в данный момент проектов по строительству дополнительных гостиниц в городе нет.
Бусыгин предположил, что отклика от предпринимателей можно будет ждать, если число пусков увеличится, или казахстанскому министерству туризма и спорта получится реализовать свой проект по коротким турам в город Байконур
и на космодром в межпусковой период.
Полностью интервью с Константином Бусыгиным читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.