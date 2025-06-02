https://ria.ru/20250602/avariynost-2020521900.html

Россия представила опыт снижения аварийности на форуме в Таиланде

Россия представила опыт снижения аварийности на форуме в Таиланде - РИА Новости, 02.06.2025

Россия представила опыт снижения аварийности на форуме в Таиланде

Делегация российской Госавтоинспекции во главе с первым заместителем начальника Госавтоинспекции МВД России генерал-майором полиции Николаем Шеюхиным приняла... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:08:00+03:00

2025-06-02T18:08:00+03:00

2025-06-02T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Делегация российской Госавтоинспекции во главе с первым заместителем начальника Госавтоинспекции МВД России генерал-майором полиции Николаем Шеюхиным приняла участие в Неделе безопасности дорожного движения в Бангкоке, где был представлен доклад о снижении аварийности в стране, сообщили в Госавтоинспекции МВД России. Мероприятие, организованное Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), ЕЭК ООН и правительством Таиланда, собрало более 200 экспертов из 45 стран. В рамках Недели безопасности дорожного движения прошла специальная сессия Глобального форума по безопасности дорожного движения, где Шеюхин представил доклад о достижениях России в снижении аварийности. По его словам, страна вошла в топ-10 государств, выполнивших цель десятилетия действий по безопасности дорожного движения (2011–2020 года), сократив смертность на дорогах не менее чем вдвое. "Эти результаты стали возможны благодаря программно-целевому подходу, включающему работу с участниками движения, инфраструктурой и транспортными средствами, а также совершенствованию системы помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях", — подчеркнул Шеюхин. Особый интерес у участников форума вызвала российская система сбора и анализа информации о дорожно-транспортных происшествиях, позволяющая оперативно выявлять риски и принимать стратегические решения на основе системного анализа больших данных. В своих презентациях представители Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, которые также вошли в состав российской делегации, познакомили участников специальной сессии Глобального форума с ходом подготовки проекта Стратегии безопасности дорожного движения на период до 2030 года с перспективой до 2036 года, а также системой сбора и анализа данных о дорожно-транспортных происшествиях. "Россия как признанный лидер глобального взаимодействия по вопросам безопасности дорожного движения готова к распространению накопленного в данной области национального опыта с другими странами и иными заинтересованными сторонами", — добавил Шеюхин. В ходе форума был распространен буклет об основных направлениях повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации, достигнутых результатах и поставленных руководством страны целях и задачах, а также планируемых путях их достижения. Неделя БДД также включила семинары по автоматизированному вождению и обсуждение стандартов безопасности для азиатских автомагистралей. Участие России в таких мероприятиях укрепляет ее позиции как одного из лидеров глобального взаимодействия по вопросам безопасности дорожного движения. Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250601/gosavtoinspektsiya-2020011796.html

https://ria.ru/20250528/gosavtoinspektsiya-2019514059.html

https://ria.ru/20250516/gosavtoinspektsiya-2017407587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, таиланд, гибдд мвд рф, авто