"Немыслимо без Запада". Эксперт высказался об украинских атаках в России
Дагделен: атаки Киева на военные объекты РФ немыслимы без поддержки Запада
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Террористические атаки киевского режима по военным объектам на территории России немыслимы без поддержки Запада, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"Атаки Украины на российские ядерные объекты и террор против железнодорожной инфраструктуры немыслимы без поддержки Запада и, очевидно, направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры в Стамбуле. Ликование и триумф совершенно неуместны в свете возможного ядерного ответа со стороны России", - написала Дагделен в соцсети X.
Политик призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца разъяснить, в какой степени командный центр США в Висбадене участвовал в подготовке и проведении этих атак, а также как он "дал зеленый свет на совершенно безответственную эскалацию конфликта", например, во время недавнего визита Владимира Зеленского в Берлин.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по регионам России 1 июня.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.