https://ria.ru/20250602/ataki-2020500590.html

"Немыслимо без Запада". Эксперт высказался об украинских атаках в России

"Немыслимо без Запада". Эксперт высказался об украинских атаках в России - РИА Новости, 02.06.2025

"Немыслимо без Запада". Эксперт высказался об украинских атаках в России

Террористические атаки киевского режима по военным объектам на территории России немыслимы без поддержки Запада, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:50:00+03:00

2025-06-02T16:50:00+03:00

2025-06-02T16:50:00+03:00

в мире

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севим дагделен

фридрих мерц

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Террористические атаки киевского режима по военным объектам на территории России немыслимы без поддержки Запада, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. "Атаки Украины на российские ядерные объекты и террор против железнодорожной инфраструктуры немыслимы без поддержки Запада и, очевидно, направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры в Стамбуле. Ликование и триумф совершенно неуместны в свете возможного ядерного ответа со стороны России", - написала Дагделен в соцсети X. Политик призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца разъяснить, в какой степени командный центр США в Висбадене участвовал в подготовке и проведении этих атак, а также как он "дал зеленый свет на совершенно безответственную эскалацию конфликта", например, во время недавнего визита Владимира Зеленского в Берлин. В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил на брифинге, что Киев не проинформировал Берлин о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по регионам России 1 июня. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004295631.html

https://ria.ru/20250602/preduprezhdenie-2020377851.html

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в мире, россия, украина, германия, севим дагделен, фридрих мерц, владимир зеленский