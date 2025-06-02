https://ria.ru/20250602/artilleristy-2020367915.html

Артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ у Часова Яра

Артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 02.06.2025

Артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ у Часова Яра

Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск РФ уничтожили скопление пехоты ВСУ в украинском опорном пункте в окрестностях Часова Яра, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T05:06:00+03:00

2025-06-02T05:06:00+03:00

2025-06-02T05:06:00+03:00

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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск РФ уничтожили скопление пехоты ВСУ в украинском опорном пункте в окрестностях Часова Яра, сообщили в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задач по поддержке штурмовых десантных групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром от украинских националистов", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что разведчиками было обнаружено скопление живой силы противника в опорном пункте вблизи населенного пункта Часов Яр. "Исходя из полученных разведывательных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к югу от города. Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. После чего штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020356834.html

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россия, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии