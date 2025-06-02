https://ria.ru/20250602/artamonov-2020373047.html
В Липецкой области при атаке БПЛА пострадал человек
В Липецкой области при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 02.06.2025
В Липецкой области при атаке БПЛА пострадал человек
Один человек пострадал в Лебедянском районе Липецкой области при атаке БПЛА, ранение легкое, угрозы жизни нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:23:00+03:00
2025-06-02T07:23:00+03:00
2025-06-02T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
происшествия
жилье
игорь артамонов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один человек пострадал в Лебедянском районе Липецкой области при атаке БПЛА, ранение легкое, угрозы жизни нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Двадцать семь беспилотников были сбиты ночью над Липецкой областью средствами ПВО. Жертв нет. Пострадал один человек в Лебедянском районе. Ранение легкое, угрозы жизни нет", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что в Лебедяни при падении БПЛА осколками задело два дома, пострадало остекление."Одна семья временно переехала к родственникам, другую разместили в гостинице. Помощь в восстановлении окажем. Соответствующие поручения главе района даны", - подчеркнул он.Артамонов добавил, что на местах падения беспилотников продолжают работать специалисты, жители региона могут слышать хлопки, связанные с разминированием фрагментов БПЛА.
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020371721.html
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липецкая область, происшествия, жилье, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Происшествия, Жилье, Игорь Артамонов
В Липецкой области при атаке БПЛА пострадал человек
Артамонов: в Липецкой области при атаке БПЛА пострадал человек