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Анохин: более 120 смоленских бойцов СВО прошли этап кадрового проекта - РИА Новости, 02.06.2025
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Смоленская область
 
18:59 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/anokhin-2020533629.html
Анохин: более 120 смоленских бойцов СВО прошли этап кадрового проекта
Анохин: более 120 смоленских бойцов СВО прошли этап кадрового проекта - РИА Новости, 02.06.2025
Анохин: более 120 смоленских бойцов СВО прошли этап кадрового проекта
Свыше 120 человек успешно прошли этап собеседований образовательного проекта "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:59:00+03:00
2025-06-02T18:59:00+03:00
смоленская область
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Свыше 120 человек успешно прошли этап собеседований образовательного проекта "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Следующий этап – проверка документов со стороны Министерства обороны и итоговая оценочная сессия, которую проведут эксперты высшей школы государственного управления. Они помогут определить готовность и компетенции защитников к работе на руководящих должностях", – написал глава региона в своем телеграм-канале. Анохин подчеркнул, что итоговый список для зачисления на программу будет утвержден 1 июля. "Из него будут отобраны сильнейшие. Они станут курсантами образовательных модулей и получат знания в области экономики, управления, права, истории и других дисциплин", – заявил губернатор региона. Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" – продолжение федерального проекта "Время героев", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Анохин отметил, что постоянно общается с ветеранами СВО, которые возвращаются с фронта. "Многим необходима помощь в обучении и трудоустройстве. Реализация этой программы – одно из направлений этой работы. Уверен, что наши защитники внесут свой вклад в развитие региона и страны", – написал глава региона.
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общество, россия, василий анохин, владимир путин
Смоленская область, Общество, Россия, Василий Анохин, Владимир Путин
Анохин: более 120 смоленских бойцов СВО прошли этап кадрового проекта

Анохин: более 120 бойцов прошли этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Свыше 120 человек успешно прошли этап собеседований образовательного проекта "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«
"Следующий этап – проверка документов со стороны Министерства обороны и итоговая оценочная сессия, которую проведут эксперты высшей школы государственного управления. Они помогут определить готовность и компетенции защитников к работе на руководящих должностях", – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Анохин подчеркнул, что итоговый список для зачисления на программу будет утвержден 1 июля.
"Из него будут отобраны сильнейшие. Они станут курсантами образовательных модулей и получат знания в области экономики, управления, права, истории и других дисциплин", – заявил губернатор региона.
Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" – продолжение федерального проекта "Время героев", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
Анохин отметил, что постоянно общается с ветеранами СВО, которые возвращаются с фронта.
"Многим необходима помощь в обучении и трудоустройстве. Реализация этой программы – одно из направлений этой работы. Уверен, что наши защитники внесут свой вклад в развитие региона и страны", – написал глава региона.
 
Смоленская областьОбществоРоссияВасилий АнохинВладимир Путин
 
 
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