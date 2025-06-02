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Алиханов выступил за тотальный запрет вейпов в России
Алиханов выступил за тотальный запрет вейпов в России - РИА Новости, 02.06.2025
Алиханов выступил за тотальный запрет вейпов в России
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Неделя российского ритейла" заявил, что выступает за запрет вейпов в России. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:06:00+03:00
2025-06-02T11:06:00+03:00
2025-06-02T11:08:00+03:00
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Неделя российского ритейла" заявил, что выступает за запрет вейпов в России. "Насколько эта продукция качественная и какие у нее долгосрочные последствия для здоровья, я сказать не могу, я не врач, но, судя по всему, не очень хорошие. Моя личная позиция - запретами и ограничениями, конечно, регулировать все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично - исключение. Я лично за тотальный запрет", - сказал Алиханов. Он уточнил, что данный вопрос напрямую касается его как многодетного отца. "Я просто видел и вижу, на кого ориентирована эта продукция. Каким образом она рекламируется и на кого нацелена. К сожалению, ограничения по возрасту и еще чему-то работают не всегда эффективно", - добавил Алиханов.
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россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, общество
Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Здоровье - Общество, Общество
Алиханов выступил за тотальный запрет вейпов в России
Глава Минпромторга Алиханов выступил за запрет вейпов в России