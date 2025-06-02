Алиханов рассказал о ситуации с возвратом иностранных компаний в Россию
Алиханов: зарубежные компании официально не обращались для возвращения РФ
Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Иностранные компании официально не обращались для возвращения на российский рынок, это связано с тем, что они понимают, что политика в области торговли в России изменилась в сторону разумного протекционизма, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы будем их аккуратно регулировать в пользу своих производителей. То есть мы переходим на политику разумного торгового и промышленного протекционизма. Западные коллеги это видят и всё прекрасно понимают, поэтому официально к нам за возвратом не обращаются", - сказал Алиханов.
Россия вошла в топ-3 экономик по доходам от торговли
25 мая, 07:06
По словам министра, Россия теперь будет избирательно подходить к желающим работать на рынке. Условиями для них являются партнерство с российским резидентом и его контроль, а также "приземление" производства и технологий на территории РФ, в том числе производства ключевого сырья и ингредиентов. А в отношении тех, кто просто хочет поставлять, как раньше, свою продукцию в Россию - их встретят требования национального режима.
"По большому счету сейчас уже безразлично, вернутся "западники" или нет, так как они сами сделали все, чтобы избавить нас от зависимости. Не мы разорвали наш негласный договор, а они", - отметил министр.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.