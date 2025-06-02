https://ria.ru/20250602/alikhanov-2020398884.html
Глава Минпромторга выступил за запрет вейпов
Глава Минпромторга выступил за запрет вейпов - РИА Новости, 02.06.2025
Глава Минпромторга выступил за запрет вейпов
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Неделя российского ритейла" заявил, что выступает за запрет вейпов в России. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:31:00+03:00
2025-06-02T10:31:00+03:00
2025-06-02T11:06:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Неделя российского ритейла" заявил, что выступает за запрет вейпов в России."Насколько эта продукция качественная и какие у нее долгосрочные последствия для здоровья, я сказать не могу, я не врач, но, судя по всему, не очень хорошие. Моя личная позиция - запретами и ограничениями, конечно, регулировать все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично - исключение. Я лично за тотальный запрет", - сказал Алиханов.Он уточнил, что данный вопрос напрямую касается его как многодетного отца."Я просто видел и вижу, на кого ориентирована эта продукция. Каким образом она рекламируется и на кого нацелена. К сожалению, ограничения по возрасту и еще чему-то работают не всегда эффективно", - добавил Алиханов.
https://ria.ru/20250531/onkolog-2020092460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Глава Минпромторга выступил за запрет вейпов
Глава Минпромторга Алиханов выступил за запрет вейпов России