https://ria.ru/20250602/alikhanov-2020398884.html

Глава Минпромторга выступил за запрет вейпов

Глава Минпромторга выступил за запрет вейпов - РИА Новости, 02.06.2025

Глава Минпромторга выступил за запрет вейпов

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Неделя российского ритейла" заявил, что выступает за запрет вейпов в России. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:31:00+03:00

2025-06-02T10:31:00+03:00

2025-06-02T11:06:00+03:00

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Неделя российского ритейла" заявил, что выступает за запрет вейпов в России."Насколько эта продукция качественная и какие у нее долгосрочные последствия для здоровья, я сказать не могу, я не врач, но, судя по всему, не очень хорошие. Моя личная позиция - запретами и ограничениями, конечно, регулировать все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично - исключение. Я лично за тотальный запрет", - сказал Алиханов.Он уточнил, что данный вопрос напрямую касается его как многодетного отца."Я просто видел и вижу, на кого ориентирована эта продукция. Каким образом она рекламируется и на кого нацелена. К сожалению, ограничения по возрасту и еще чему-то работают не всегда эффективно", - добавил Алиханов.

https://ria.ru/20250531/onkolog-2020092460.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество