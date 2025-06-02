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Российский рынок акций падает в начале утренних торгов - РИА Новости, 02.06.2025
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07:09 02.06.2025 (обновлено: 15:18 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/aktsii-2020372154.html
Российский рынок акций падает в начале утренних торгов
Российский рынок акций падает в начале утренних торгов - РИА Новости, 02.06.2025
Российский рынок акций падает в начале утренних торгов
Российский рынок акций ощутимо теряет в начале утренней торговой сессии понедельника — на 2,04 процента, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:09:00+03:00
2025-06-02T15:18:00+03:00
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций ощутимо теряет в начале утренней торговой сессии понедельника — на 2,04 процента, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:03 мск падал на 2,04 процента — до 2 771,18 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые ведутся с 6:50 до 9:50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7:00 до 23:50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Российский рынок акций падает в начале утренних торгов

Мосбиржа: российский рынок акций падает в начале утренних торгов на 2,04%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций ощутимо теряет в начале утренней торговой сессии понедельника — на 2,04 процента, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:03 мск падал на 2,04 процента — до 2 771,18 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые ведутся с 6:50 до 9:50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7:00 до 23:50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Российский рынок акций упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля
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ЭкономикаМосковская биржаСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
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