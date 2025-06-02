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Российский рынок акций падает в начале утренних торгов
Российский рынок акций падает в начале утренних торгов - РИА Новости, 02.06.2025
Российский рынок акций падает в начале утренних торгов
Российский рынок акций ощутимо теряет в начале утренней торговой сессии понедельника — на 2,04 процента, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:09:00+03:00
2025-06-02T07:09:00+03:00
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экономика
московская биржа
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций ощутимо теряет в начале утренней торговой сессии понедельника — на 2,04 процента, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:03 мск падал на 2,04 процента — до 2 771,18 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые ведутся с 6:50 до 9:50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7:00 до 23:50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Российский рынок акций падает в начале утренних торгов
Мосбиржа: российский рынок акций падает в начале утренних торгов на 2,04%