https://ria.ru/20250602/aktsii-2020372154.html

Российский рынок акций падает в начале утренних торгов

Российский рынок акций падает в начале утренних торгов - РИА Новости, 02.06.2025

Российский рынок акций падает в начале утренних торгов

Российский рынок акций ощутимо теряет в начале утренней торговой сессии понедельника — на 2,04 процента, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:09:00+03:00

2025-06-02T07:09:00+03:00

2025-06-02T15:18:00+03:00

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952622041_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_99c83306fc6789eecda002d14e741cc1.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций ощутимо теряет в начале утренней торговой сессии понедельника — на 2,04 процента, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:03 мск падал на 2,04 процента — до 2 771,18 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые ведутся с 6:50 до 9:50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7:00 до 23:50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

https://ria.ru/20250526/kurs-2019187363.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть