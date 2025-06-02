https://ria.ru/20250602/aeroport-2020538304.html

Реконструкцию завершили в международном аэропорту Чебоксар

Реконструкцию завершили в международном аэропорту Чебоксар - РИА Новости, 02.06.2025

Реконструкцию завершили в международном аэропорту Чебоксар

В международном аэропорту Чебоксар завершили комплексную модернизацию аэровокзального комплекса, введя в эксплуатацию обновленную зону прилета, сообщает... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:26:00+03:00

2025-06-02T19:26:00+03:00

2025-06-02T19:26:00+03:00

чебоксары

олег николаев (политик)

калининград

махачкала

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148114/44/1481144405_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_461ad924267ec11d4a9332b23ff900f0.jpg

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В международном аэропорту Чебоксар завершили комплексную модернизацию аэровокзального комплекса, введя в эксплуатацию обновленную зону прилета, сообщает пресс-служба правительства региона. Это заключительный этап реконструкции, начатой в августе 2021 года. Работы выполнены полностью за счет средств ООО "Международный Аэропорт Чебоксары". Инвестиционная программа завершена. В ходе реконструкции полностью обновлены несущие конструкции и фундамент здания, произведена перепланировка, оборудованы помещения, заменены инженерные коммуникации, системы безопасности, включая противопожарную инфраструктуру, установлена автоматическая лента выдачи багажа. В результате комплексной модернизации общая площадь аэровокзала увеличилась в 3,3 раза, вдвое выросла пропускная способность, созданы новые рабочие места. Масштабный инвестиционный проект по реконструкции здания аэровокзала был реализован при активной поддержке главы Чувашии Олега Николаева. Кроме того, аэропорт расширяет географию полетов. Теперь обновленная аэрогавань осуществляет прямые рейсы в Калининград и Махачкалу. Полеты между Чебоксарами и Калининградом планируется начать с 20 июня. Выполняться они будут два раза в неделю: вылет из Чебоксар — по вторникам и пятницам в 23:15, обратный рейс из Калининграда — по средам и субботам. Запуск рейсов на воздушной линии Чебоксары — Махачкала — Чебоксары ожидается с 21 июня с частотой два раза в неделю. Вылет из Чебоксар — по средам и субботам в 23.30, обратный рейс из Махачкалы — по четвергам и воскресеньям. В декабре 2024 года был открыт новый терминал вылета на внутренних авиалиниях. Старт работе пассажирского терминала международного аэропорта Чебоксары дал президент России Владимир Путин по видеосвязи.

чебоксары

калининград

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чебоксары, олег николаев (политик), калининград, махачкала, владимир путин