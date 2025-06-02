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Реконструкцию завершили в международном аэропорту Чебоксар - РИА Новости, 02.06.2025
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19:26 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/aeroport-2020538304.html
Реконструкцию завершили в международном аэропорту Чебоксар
Реконструкцию завершили в международном аэропорту Чебоксар - РИА Новости, 02.06.2025
Реконструкцию завершили в международном аэропорту Чебоксар
В международном аэропорту Чебоксар завершили комплексную модернизацию аэровокзального комплекса, введя в эксплуатацию обновленную зону прилета, сообщает... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:26:00+03:00
2025-06-02T19:26:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В международном аэропорту Чебоксар завершили комплексную модернизацию аэровокзального комплекса, введя в эксплуатацию обновленную зону прилета, сообщает пресс-служба правительства региона. Это заключительный этап реконструкции, начатой в августе 2021 года. Работы выполнены полностью за счет средств ООО "Международный Аэропорт Чебоксары". Инвестиционная программа завершена. В ходе реконструкции полностью обновлены несущие конструкции и фундамент здания, произведена перепланировка, оборудованы помещения, заменены инженерные коммуникации, системы безопасности, включая противопожарную инфраструктуру, установлена автоматическая лента выдачи багажа. В результате комплексной модернизации общая площадь аэровокзала увеличилась в 3,3 раза, вдвое выросла пропускная способность, созданы новые рабочие места. Масштабный инвестиционный проект по реконструкции здания аэровокзала был реализован при активной поддержке главы Чувашии Олега Николаева. Кроме того, аэропорт расширяет географию полетов. Теперь обновленная аэрогавань осуществляет прямые рейсы в Калининград и Махачкалу. Полеты между Чебоксарами и Калининградом планируется начать с 20 июня. Выполняться они будут два раза в неделю: вылет из Чебоксар — по вторникам и пятницам в 23:15, обратный рейс из Калининграда — по средам и субботам. Запуск рейсов на воздушной линии Чебоксары — Махачкала — Чебоксары ожидается с 21 июня с частотой два раза в неделю. Вылет из Чебоксар — по средам и субботам в 23.30, обратный рейс из Махачкалы — по четвергам и воскресеньям. В декабре 2024 года был открыт новый терминал вылета на внутренних авиалиниях. Старт работе пассажирского терминала международного аэропорта Чебоксары дал президент России Владимир Путин по видеосвязи.
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чебоксары, олег николаев (политик), калининград, махачкала, владимир путин
Чебоксары, Олег Николаев (политик), Калининград, Махачкала, Владимир Путин
Реконструкцию завершили в международном аэропорту Чебоксар

В Чувашии завершилось обновление международного аэропорта Чебоксар

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В международном аэропорту Чебоксар завершили комплексную модернизацию аэровокзального комплекса, введя в эксплуатацию обновленную зону прилета, сообщает пресс-служба правительства региона.
Это заключительный этап реконструкции, начатой в августе 2021 года. Работы выполнены полностью за счет средств ООО "Международный Аэропорт Чебоксары". Инвестиционная программа завершена.
В ходе реконструкции полностью обновлены несущие конструкции и фундамент здания, произведена перепланировка, оборудованы помещения, заменены инженерные коммуникации, системы безопасности, включая противопожарную инфраструктуру, установлена автоматическая лента выдачи багажа. В результате комплексной модернизации общая площадь аэровокзала увеличилась в 3,3 раза, вдвое выросла пропускная способность, созданы новые рабочие места.
Масштабный инвестиционный проект по реконструкции здания аэровокзала был реализован при активной поддержке главы Чувашии Олега Николаева.
Кроме того, аэропорт расширяет географию полетов. Теперь обновленная аэрогавань осуществляет прямые рейсы в Калининград и Махачкалу.
Полеты между Чебоксарами и Калининградом планируется начать с 20 июня. Выполняться они будут два раза в неделю: вылет из Чебоксар — по вторникам и пятницам в 23:15, обратный рейс из Калининграда — по средам и субботам.
Запуск рейсов на воздушной линии Чебоксары — Махачкала — Чебоксары ожидается с 21 июня с частотой два раза в неделю. Вылет из Чебоксар — по средам и субботам в 23.30, обратный рейс из Махачкалы — по четвергам и воскресеньям.
В декабре 2024 года был открыт новый терминал вылета на внутренних авиалиниях. Старт работе пассажирского терминала международного аэропорта Чебоксары дал президент России Владимир Путин по видеосвязи.
 
ЧебоксарыОлег Николаев (политик)КалининградМахачкалаВладимир Путин
 
 
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