https://ria.ru/20250602/aeroflot-2020424376.html
"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов
"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов - РИА Новости, 02.06.2025
"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов
Авиакомпания "Аэрофлот" запустила веб-приложение для покупки билетов, сообщила компания. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:19:00+03:00
2025-06-02T12:19:00+03:00
2025-06-02T12:29:00+03:00
аэрофлот
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запустила веб-приложение для покупки билетов, сообщила компания."Аэрофлот запустил веб-приложение PWA", - говорится в сообщении.PWA (Progressive Web Applications) - веб-приложение, которое поддерживает любые операционные системы и браузеры, его можно установить на смартфон и планшет любой платформы, как Android, так и IOS, и даже на персональный компьютер.С помощью PWA пассажиры смогут искать и покупать билеты, бронировать субсидированные перевозки, узнавать актуальную информацию о спецпредложениях авиакомпании, пользоваться личным кабинетом "Аэрофлот Бонус", регистрироваться на рейсы онлайн, заказывать и оплачивать дополнительные услуги авиакомпании, управлять бронированием, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250601/aeroflot-2020327287.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, технологии, россия
Аэрофлот, Технологии, Россия
"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов
"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов для смартфонов с любой ОС
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запустила веб-приложение для покупки билетов, сообщила компания.
"Аэрофлот
запустил веб-приложение PWA", - говорится в сообщении.
PWA (Progressive Web Applications) - веб-приложение, которое поддерживает любые операционные системы и браузеры, его можно установить на смартфон и планшет любой платформы, как Android, так и IOS, и даже на персональный компьютер.
С помощью PWA пассажиры смогут искать и покупать билеты, бронировать субсидированные перевозки, узнавать актуальную информацию о спецпредложениях авиакомпании, пользоваться личным кабинетом "Аэрофлот Бонус", регистрироваться на рейсы онлайн, заказывать и оплачивать дополнительные услуги авиакомпании, управлять бронированием, подчеркивается в сообщении.