https://ria.ru/20250602/aeroflot-2020424376.html

"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов

"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов - РИА Новости, 02.06.2025

"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов

Авиакомпания "Аэрофлот" запустила веб-приложение для покупки билетов, сообщила компания. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:19:00+03:00

2025-06-02T12:19:00+03:00

2025-06-02T12:29:00+03:00

аэрофлот

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запустила веб-приложение для покупки билетов, сообщила компания."Аэрофлот запустил веб-приложение PWA", - говорится в сообщении.PWA (Progressive Web Applications) - веб-приложение, которое поддерживает любые операционные системы и браузеры, его можно установить на смартфон и планшет любой платформы, как Android, так и IOS, и даже на персональный компьютер.С помощью PWA пассажиры смогут искать и покупать билеты, бронировать субсидированные перевозки, узнавать актуальную информацию о спецпредложениях авиакомпании, пользоваться личным кабинетом "Аэрофлот Бонус", регистрироваться на рейсы онлайн, заказывать и оплачивать дополнительные услуги авиакомпании, управлять бронированием, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250601/aeroflot-2020327287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

аэрофлот, технологии, россия