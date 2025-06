Флагманский офис "Аэрофлота" получил Гран-при Best Office Awards 2025

https://ria.ru/20250602/aeroflot-2020403793.html

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Проект флагманского клиентского офиса "Аэрофлота", расположенного в Москве на улице 1-Тверская-Ямская, удостоили Гран-при премии Best Office Awards 2025, сообщает пресс-служба перевозчика. Best Office Awards 2025 – российская награда в области архитектуры и дизайна офисных пространств. "Аэрофлот" открыл флагманский офис в Тверском районе Москвы в январе 2025 года. Там клиенты смогут купить или переоформить билеты на рейсы авиакомпании, приобрести дополнительные услуги, получить справку о совершенном перелете или его стоимости, а также другие услуги. Автором проекта выступило архитектурное бюро T+T Architects. В новом пространстве идеология авиаперевозчика России трансформируется в архитектурную форму. Основная идея интерьера — передать эстетику воздушного путешествия, статус и сервис, начиная с первого шага клиента в пространство, и технологический прогресс в обслуживании пассажиров. Архитектурное решение строится на метафоре "воздушного потока" — обтекаемые формы, мягкие изгибы, текучесть линий становятся основой пластики пространства. Это создает динамичную, но при этом уравновешенную атмосферу, вызывающую ассоциации с движением воздуха, скоростью и легкостью. Светлые оттенки, плавная подсветка и округлые объемы формируют ощущение умиротворения и высокого класса. Функциональное зонирование продумано с акцентом на приватность и комфорт: зоны ожидания, клиентские кабинеты, переговорные, рабочие места для персонала и вспомогательные помещения организованы в единую логичную структуру. Пространства для клиентов и сотрудников деликатно разделены, что позволяет одновременно сохранить представительность и создать удобные рабочие условия. Материалы и детали подчеркивают премиальный характер офиса: натуральное дерево, металл с мягкой шлифовкой, глянцевые поверхности и тканевые панели работают на образ легкости и статусности. Особое внимание уделено акустике и освещению — эти параметры способствуют расслаблению и концентрации, зона кофепоинта позволяет насладиться размеренностью текущего дня и неспешно решить все необходимые вопросы. Технологические решения подразумевают наличие большого количества цифровых и интерактивных медиаповерхностей. На них можно ознакомиться с маршрутной сетью, услугами и продуктами авиакомпании, узнать интересные факты из истории "Аэрофлота". Детский уголок стилизован под различные зоны аэровокзала, а перед дисплеем, напоминающим смартфон, можно сфотографироваться на фоне достопримечательностей из разных городов маршрутной сети авиакомпании. В проекте применено большое количество интерьерных и технических ноу-хау, облегчающих труд сотрудников: например, смарт-столы со встроенными принтерами, телефонами, кассовым оборудованием и беспроводными зарядками. "Наша цель заключалась в том, чтобы клиент чувствовал уровень сервиса сразу, как только входит в офис. Мы стремились создать не просто комфортное пространство, но атмосферу будущего полета — утонченную, технологичную, обволакивающую. Победа в Best Office Awards — признание того, что мы выбрали верное решение и партнеров для его реализации", — приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрея Чиханчина. По словам руководителя бюро T+T Architects Сергея Труханова, этот проект был плодотворным. Б