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В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:09 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/zhenschina-2020342258.html
В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина
В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина - РИА Новости, 01.06.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина
Женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения груди и лица в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области, в скором времени она РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T21:09:00+03:00
2025-06-01T21:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения груди и лица в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области, в скором времени она будет доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Сегодня в селе Ржава Глушковского района вражеский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю. В результате атаки пострадала женщина 1974-го года рождения. У неё минно-взрывная травма, осколочные ранения груди и лица. В ближайшее время её доставят в Рыльскую ЦРБ для оказания всей необходимой медицинской помощи, после — в Курскую областную больницу", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале. Хинштейн добавил, что автомобиль, на который пришёлся удар, сгорел.
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курская область
глушковский район
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происшествия, курская область, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина

В Курской области при атаке БПЛА ВСУ на гражданскую машину пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения груди и лица в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области, в скором времени она будет доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«
"Сегодня в селе Ржава Глушковского района вражеский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю. В результате атаки пострадала женщина 1974-го года рождения. У неё минно-взрывная травма, осколочные ранения груди и лица. В ближайшее время её доставят в Рыльскую ЦРБ для оказания всей необходимой медицинской помощи, после — в Курскую областную больницу", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что автомобиль, на который пришёлся удар, сгорел.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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