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В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина

В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина - РИА Новости, 01.06.2025

В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина

Женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения груди и лица в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области, в скором времени она РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T21:09:00+03:00

2025-06-01T21:09:00+03:00

2025-06-01T21:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

глушковский район

александр хинштейн

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения груди и лица в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области, в скором времени она будет доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Сегодня в селе Ржава Глушковского района вражеский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю. В результате атаки пострадала женщина 1974-го года рождения. У неё минно-взрывная травма, осколочные ранения груди и лица. В ближайшее время её доставят в Рыльскую ЦРБ для оказания всей необходимой медицинской помощи, после — в Курскую областную больницу", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале. Хинштейн добавил, что автомобиль, на который пришёлся удар, сгорел.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

курская область

глушковский район

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Наталья Макарова

происшествия, курская область, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, украина