https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020345778.html

"Его нянька": в США раскрыли, как на Западе относятся к Зеленскому

"Его нянька": в США раскрыли, как на Западе относятся к Зеленскому - РИА Новости, 01.06.2025

"Его нянька": в США раскрыли, как на Западе относятся к Зеленскому

Великобритания контролирует главу киевского режима Владимира Зеленского, потому что не доверяет ему, заявил американский аналитик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T21:38:00+03:00

2025-06-01T21:38:00+03:00

2025-06-01T21:39:00+03:00

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Великобритания контролирует главу киевского режима Владимира Зеленского, потому что не доверяет ему, заявил американский аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Зеленский был "создан" британской разведкой и мы видели, как быстро они отправили (советника Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатана. — Прим. ред.) Пауэлла в Стамбул, чтобы он был его нянькой, ведь Зеленскому нельзя доверить переговоры без куратора", — сказал он.Эксперт отметил, что самой "украинской позиции" по вопросу урегулирования конфликта с Россией не существует, поскольку все действия Киева продиктованы западными странами.Ранее газета Guardian сообщала, что Пауэлл ездил в Турцию, чтобы давать рекомендации Зеленскому по переговорам России и Украины.На заседании Дипломатического клуба глава МИД России Сергей Лавров напомнил, как в 2022 году Британия запретила Киеву продолжать процесс урегулирования конфликта в Стамбуле.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.

https://ria.ru/20250601/ssha-2020298944.html

https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020303984.html

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