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"Его нянька": в США раскрыли, как на Западе относятся к Зеленскому - РИА Новости, 01.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 01.06.2025 (обновлено: 21:39 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020345778.html
"Его нянька": в США раскрыли, как на Западе относятся к Зеленскому
"Его нянька": в США раскрыли, как на Западе относятся к Зеленскому - РИА Новости, 01.06.2025
"Его нянька": в США раскрыли, как на Западе относятся к Зеленскому
Великобритания контролирует главу киевского режима Владимира Зеленского, потому что не доверяет ему, заявил американский аналитик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T21:38:00+03:00
2025-06-01T21:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
стамбул
киев
владимир зеленский
скотт риттер
кир стармер
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Великобритания контролирует главу киевского режима Владимира Зеленского, потому что не доверяет ему, заявил американский аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Зеленский был "создан" британской разведкой и мы видели, как быстро они отправили (советника Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатана. — Прим. ред.) Пауэлла в Стамбул, чтобы он был его нянькой, ведь Зеленскому нельзя доверить переговоры без куратора", — сказал он.Эксперт отметил, что самой "украинской позиции" по вопросу урегулирования конфликта с Россией не существует, поскольку все действия Киева продиктованы западными странами.Ранее газета Guardian сообщала, что Пауэлл ездил в Турцию, чтобы давать рекомендации Зеленскому по переговорам России и Украины.На заседании Дипломатического клуба глава МИД России Сергей Лавров напомнил, как в 2022 году Британия запретила Киеву продолжать процесс урегулирования конфликта в Стамбуле.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250601/ssha-2020298944.html
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в мире, россия, стамбул, киев, владимир зеленский, скотт риттер, кир стармер, великобритания, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Стамбул, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Кир Стармер, Великобритания, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
"Его нянька": в США раскрыли, как на Западе относятся к Зеленскому

Риттер: Британия контролирует Зеленского, потому что не доверяет ему

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Великобритания контролирует главу киевского режима Владимира Зеленского, потому что не доверяет ему, заявил американский аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Зеленский был "создан" британской разведкой и мы видели, как быстро они отправили (советника Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатана. — Прим. ред.) Пауэлла в Стамбул, чтобы он был его нянькой, ведь Зеленскому нельзя доверить переговоры без куратора", — сказал он.
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Ранее газета Guardian сообщала, что Пауэлл ездил в Турцию, чтобы давать рекомендации Зеленскому по переговорам России и Украины.
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Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСтамбулКиевВладимир ЗеленскийСкотт РиттерКир СтармерВеликобританияУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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