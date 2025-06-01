https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020219071.html

В Киеве запаниковали из-за случившегося с Зеленским перед переговорами

В Киеве запаниковали из-за случившегося с Зеленским перед переговорами - РИА Новости, 01.06.2025

В Киеве запаниковали из-за случившегося с Зеленским перед переговорами

Президент США Дональд Трамп практически загнал Владимира Зеленского в ловушку, требуя от него прямых переговоров с Россией, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T06:30:00+03:00

2025-06-01T06:30:00+03:00

2025-06-01T06:30:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп практически загнал Владимира Зеленского в ловушку, требуя от него прямых переговоров с Россией, такое мнение высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Позиция Трампа ясна: нужно, чтобы были прямые переговоры России и Украины. От этого Зеленский никуда не сможет уйти в сторону", — сказал он.По словам эксперта, глава Белого дома поступил очень тонко, возложив все последствия за возможный срыв встречи на плечи Зеленского. Если глава киевского режима не отправит делегацию на переговоры, вся ответственность за их срыв ляжет на него, пояснил политолог."Зеленского выводят на тонкий лед", — резюмировал Соскин.Ранее экс-советник ЦРУ Рэй МакГоверн предупредил, что американский лидер сможет заявить о выходе из переговорного процесса по Украине, если Киев не предоставит меморандум на грядущих переговорах в Стамбуле 2 июня.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.Как сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя, Москва на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.Он добавил, что Москва "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, но для этого необходимы встречные шаги со стороны Киева. По его словам, как минимум нужно, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию на время перемирия.

https://ria.ru/20250601/kellog-2020215478.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020213222.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин