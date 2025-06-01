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В Австрии предрекли Зеленскому страшную судьбу после переговоров в Стамбуле
В Австрии предрекли Зеленскому страшную судьбу после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 01.06.2025
В Австрии предрекли Зеленскому страшную судьбу после переговоров в Стамбуле
Владимир Зеленский не поддержит новое мирное предложение России на переговорах в Стамбуле ради сохранения власти и затягивания конфликта, такое мнение выразил... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T06:14:00+03:00
2025-06-01T06:14:00+03:00
2025-06-01T06:14:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не поддержит новое мирное предложение России на переговорах в Стамбуле ради сохранения власти и затягивания конфликта, такое мнение выразил австрийский аналитик Геральд Маркель в эфире YouTube-канала ExxpressTV."Независимо от того, насколько обостряется ситуация в Европе, этих территорий (новых регионов России — Прим. Ред.) больше нет (у Украины — Прим. Ред.), и остальной мир это видит. Об этом говорит ему (Зеленскому — Прим. Ред.) Дональд Трамп, это же повторяют его посланники, и, конечно, Зеленский не сможет пойти на это, потому что в политическом плане он тогда будет мертв", — сказал эксперт.По его словам, как только "замолкнут выстрелы", миллионы украинцев зададут вопросы Зеленскому о целесообразности конфликта, что глава киевского режима не может допустить.Как отметил Маркель, Россия освободила и контролирует земли, на которых до войны проживали преимущественно этнические русские."Эти территории никогда не вернутся в состав Украины", — резюмировал аналитик.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020203029.html
https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020192254.html
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в мире, россия, стамбул, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир мединский
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Мединский
В Австрии предрекли Зеленскому страшную судьбу после переговоров в Стамбуле
Аналитик Маркель: Зеленский не пойдет на уступки, чтобы не потерять власть