https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020217777.html

В Австрии предрекли Зеленскому страшную судьбу после переговоров в Стамбуле

В Австрии предрекли Зеленскому страшную судьбу после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 01.06.2025

В Австрии предрекли Зеленскому страшную судьбу после переговоров в Стамбуле

Владимир Зеленский не поддержит новое мирное предложение России на переговорах в Стамбуле ради сохранения власти и затягивания конфликта, такое мнение выразил... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T06:14:00+03:00

2025-06-01T06:14:00+03:00

2025-06-01T06:14:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не поддержит новое мирное предложение России на переговорах в Стамбуле ради сохранения власти и затягивания конфликта, такое мнение выразил австрийский аналитик Геральд Маркель в эфире YouTube-канала ExxpressTV."Независимо от того, насколько обостряется ситуация в Европе, этих территорий (новых регионов России — Прим. Ред.) больше нет (у Украины — Прим. Ред.), и остальной мир это видит. Об этом говорит ему (Зеленскому — Прим. Ред.) Дональд Трамп, это же повторяют его посланники, и, конечно, Зеленский не сможет пойти на это, потому что в политическом плане он тогда будет мертв", — сказал эксперт.По его словам, как только "замолкнут выстрелы", миллионы украинцев зададут вопросы Зеленскому о целесообразности конфликта, что глава киевского режима не может допустить.Как отметил Маркель, Россия освободила и контролирует земли, на которых до войны проживали преимущественно этнические русские."Эти территории никогда не вернутся в состав Украины", — резюмировал аналитик.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.

https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020203029.html

https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020192254.html

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020142836.html

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