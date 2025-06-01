https://ria.ru/20250601/vzryvy-2020205400.html

В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 01.06.2025

В Запорожье прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела в оккупированном ВСУ городе Запорожье, также слышна стрельба, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T01:28:00+03:00

2025-06-01T01:28:00+03:00

2025-06-01T10:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в оккупированном ВСУ городе Запорожье, также слышна стрельба, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Местные жители сообщают о серии взрывов в Запорожье, также слыша стрельба из оружия", — сказал Рогов. По его словам, в городе работает система ПВО ВСУ, мобильные группы которой прячутся в плотной жилой застройке. Рогов призвал местных жителей перейти в укрытие и держаться подальше от военных объектов и скопления боевиков ВСУ. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250531/trevoga-2020191344.html

https://ria.ru/20250531/krym-2020177031.html

запорожье

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины