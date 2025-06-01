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В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 01.06.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в оккупированном ВСУ городе Запорожье, также слышна стрельба, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:28:00+03:00
2025-06-01T01:28:00+03:00
2025-06-01T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в оккупированном ВСУ городе Запорожье, также слышна стрельба, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Местные жители сообщают о серии взрывов в Запорожье, также слыша стрельба из оружия", — сказал Рогов. По его словам, в городе работает система ПВО ВСУ, мобильные группы которой прячутся в плотной жилой застройке. Рогов призвал местных жителей перейти в укрытие и держаться подальше от военных объектов и скопления боевиков ВСУ. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250531/trevoga-2020191344.html
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запорожье, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожье прогремели взрывы
Рогов: в Запорожье прогремела серия взрывов