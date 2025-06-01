ВСУ выпустили по Белгородской области 54 беспилотника
Гладков: ВСУ выпустили по Шебекинскому округу Белгородской области 54 дрона
Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Шебекинскому округу Белгородской области 54 беспилотника, из них 38 были сбиты, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Зимовенька, Зимовное, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе и Ржевка подверглись шести обстрелам, в ходе которых выпущено 14 боеприпасов, и атакам 54 беспилотников, 38 из которых подавлены и сбиты… В больницу самостоятельно обратилась женщина, получившая баротравму", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в Белгородском районе по трем населенным пунктам выпущен один боеприпас, и совершены атаки двух беспилотников. В селе Толоконное в результате обстрела ранена женщина. В Валуйском округе по четырем селам совершены атаки восемью беспилотниками. В Волоконовском районе четыре села подверглись артобстрелу с применением одного боеприпаса и атакам восьми БПЛА. В Грайворонском округе семь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 15 боеприпасов, и совершены атаки шестью беспилотниками. В Краснояружском районе по девяти населенным пунктам выпущен 31 боеприпас и совершены атаки девяти БПЛА. Над Новооскольским округом и Красногвардейским, Ракитянским районами системой ПВО сбито по одному беспилотнику.
По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в девяти районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 62 снаряда, и зафиксированы атаки 90 беспилотниками, из них 46 БПЛА были сбиты. Пострадали два мирных жителя, лечение проходят амбулаторно. Различные повреждения выявлены в 13 частных домовладениях, складе, объекте связи, предприятии, двух административных зданиях, коммерческом и двух социальных объектах, а также 14 транспортных средствах.
Согласно данным сводок, в сравнении с предыдущим месяцем количество обстрелов снарядами в мае увеличилось на 27,2% (с 2743 до 3506). Что касается беспилотников, наблюдается рост на 6,2% (с 2413 до 2562). Общий рост количества обстрелов за месяц составил около 16%. Следует отметить, что более значительный прирост произошел в использовании артиллерийских снарядов. В результате этих действий шесть мирных жителей погибли, а 99 получили ранения различной степени тяжести. В мае только пять дней были без сообщений губернатора о раненых среди гражданского населения.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.