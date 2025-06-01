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ВСУ выпустили по Белгородской области 54 беспилотника - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/vsu-2020273795.html
ВСУ выпустили по Белгородской области 54 беспилотника
ВСУ выпустили по Белгородской области 54 беспилотника - РИА Новости, 01.06.2025
ВСУ выпустили по Белгородской области 54 беспилотника
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Шебекинскому округу Белгородской области 54 беспилотника, из них 38 были сбиты, сообщил глава региона... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:22:00+03:00
2025-06-01T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
муром
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Шебекинскому округу Белгородской области 54 беспилотника, из них 38 были сбиты, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Зимовенька, Зимовное, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе и Ржевка подверглись шести обстрелам, в ходе которых выпущено 14 боеприпасов, и атакам 54 беспилотников, 38 из которых подавлены и сбиты… В больницу самостоятельно обратилась женщина, получившая баротравму", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что в Белгородском районе по трем населенным пунктам выпущен один боеприпас, и совершены атаки двух беспилотников. В селе Толоконное в результате обстрела ранена женщина. В Валуйском округе по четырем селам совершены атаки восемью беспилотниками. В Волоконовском районе четыре села подверглись артобстрелу с применением одного боеприпаса и атакам восьми БПЛА. В Грайворонском округе семь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 15 боеприпасов, и совершены атаки шестью беспилотниками. В Краснояружском районе по девяти населенным пунктам выпущен 31 боеприпас и совершены атаки девяти БПЛА. Над Новооскольским округом и Красногвардейским, Ракитянским районами системой ПВО сбито по одному беспилотнику. По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в девяти районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 62 снаряда, и зафиксированы атаки 90 беспилотниками, из них 46 БПЛА были сбиты. Пострадали два мирных жителя, лечение проходят амбулаторно. Различные повреждения выявлены в 13 частных домовладениях, складе, объекте связи, предприятии, двух административных зданиях, коммерческом и двух социальных объектах, а также 14 транспортных средствах. Согласно данным сводок, в сравнении с предыдущим месяцем количество обстрелов снарядами в мае увеличилось на 27,2% (с 2743 до 3506). Что касается беспилотников, наблюдается рост на 6,2% (с 2413 до 2562). Общий рост количества обстрелов за месяц составил около 16%. Следует отметить, что более значительный прирост произошел в использовании артиллерийских снарядов. В результате этих действий шесть мирных жителей погибли, а 99 получили ранения различной степени тяжести. В мае только пять дней были без сообщений губернатора о раненых среди гражданского населения. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили по Белгородской области 54 беспилотника

Гладков: ВСУ выпустили по Шебекинскому округу Белгородской области 54 дрона

© Фото : Штаб обороны ДНРСбитый украинский беспилотник
Сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Штаб обороны ДНР
Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Шебекинскому округу Белгородской области 54 беспилотника, из них 38 были сбиты, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Зимовенька, Зимовное, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе и Ржевка подверглись шести обстрелам, в ходе которых выпущено 14 боеприпасов, и атакам 54 беспилотников, 38 из которых подавлены и сбиты… В больницу самостоятельно обратилась женщина, получившая баротравму", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Глава региона добавил, что в Белгородском районе по трем населенным пунктам выпущен один боеприпас, и совершены атаки двух беспилотников. В селе Толоконное в результате обстрела ранена женщина. В Валуйском округе по четырем селам совершены атаки восемью беспилотниками. В Волоконовском районе четыре села подверглись артобстрелу с применением одного боеприпаса и атакам восьми БПЛА. В Грайворонском округе семь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 15 боеприпасов, и совершены атаки шестью беспилотниками. В Краснояружском районе по девяти населенным пунктам выпущен 31 боеприпас и совершены атаки девяти БПЛА. Над Новооскольским округом и Красногвардейским, Ракитянским районами системой ПВО сбито по одному беспилотнику.
По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в девяти районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 62 снаряда, и зафиксированы атаки 90 беспилотниками, из них 46 БПЛА были сбиты. Пострадали два мирных жителя, лечение проходят амбулаторно. Различные повреждения выявлены в 13 частных домовладениях, складе, объекте связи, предприятии, двух административных зданиях, коммерческом и двух социальных объектах, а также 14 транспортных средствах.
Согласно данным сводок, в сравнении с предыдущим месяцем количество обстрелов снарядами в мае увеличилось на 27,2% (с 2743 до 3506). Что касается беспилотников, наблюдается рост на 6,2% (с 2413 до 2562). Общий рост количества обстрелов за месяц составил около 16%. Следует отметить, что более значительный прирост произошел в использовании артиллерийских снарядов. В результате этих действий шесть мирных жителей погибли, а 99 получили ранения различной степени тяжести. В мае только пять дней были без сообщений губернатора о раненых среди гражданского населения.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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