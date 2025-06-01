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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 01.06.2025
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12:24 01.06.2025 (обновлено: 12:25 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/vsu-2020264510.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 01.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки более 510 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:24:00+03:00
2025-06-01T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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красноармейск
финляндия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Шевченко, Полтавка, Разино, Муравка, Удачное, Димитров, Яблоновка, Красноармейск, Русин Яр, Ульяновка, Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, пять бронетранспортеров, из них три Sisu Pasi ХА-185 производства Финляндии и два М113 производства США, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. "Уничтожены радиолокационная станция обзора воздушного пространства 36Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - сообщили в Минобороны.* Террористическая организация, запрещена в России
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россия, красноармейск, финляндия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Финляндия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"

ВСУ за сутки потеряли более 510 военных в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Шевченко, Полтавка, Разино, Муравка, Удачное, Димитров, Яблоновка, Красноармейск, Русин Яр, Ульяновка, Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, пять бронетранспортеров, из них три Sisu Pasi ХА-185 производства Финляндии и два М113 производства США, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
"Уничтожены радиолокационная станция обзора воздушного пространства 36Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - сообщили в Минобороны.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскФинляндияВооруженные силы Украины
 
 
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