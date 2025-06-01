https://ria.ru/20250601/vsu-2020264510.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 01.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки более 510 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:24:00+03:00
2025-06-01T12:24:00+03:00
2025-06-01T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
финляндия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:96:3074:1825_1920x0_80_0_0_31a88183b6aa0585ffe16c71afe91c11.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Шевченко, Полтавка, Разино, Муравка, Удачное, Димитров, Яблоновка, Красноармейск, Русин Яр, Ульяновка, Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, пять бронетранспортеров, из них три Sisu Pasi ХА-185 производства Финляндии и два М113 производства США, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. "Уничтожены радиолокационная станция обзора воздушного пространства 36Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - сообщили в Минобороны.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250531/novopol-2020117365.html
https://ria.ru/20250601/alekseevka-2020261887.html
россия
красноармейск
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_10ab207fe61a9fd10150536fdfc268c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, финляндия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Финляндия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 510 военных в зоне ответственности "Центра"