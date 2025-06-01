https://ria.ru/20250601/vsu-2020264510.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 01.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки более 510 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:24:00+03:00

2025-06-01T12:24:00+03:00

2025-06-01T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

красноармейск

финляндия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Шевченко, Полтавка, Разино, Муравка, Удачное, Димитров, Яблоновка, Красноармейск, Русин Яр, Ульяновка, Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, пять бронетранспортеров, из них три Sisu Pasi ХА-185 производства Финляндии и два М113 производства США, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. "Уничтожены радиолокационная станция обзора воздушного пространства 36Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - сообщили в Минобороны.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250531/novopol-2020117365.html

https://ria.ru/20250601/alekseevka-2020261887.html

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красноармейск

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, красноармейск, финляндия, вооруженные силы украины