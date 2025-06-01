https://ria.ru/20250601/vershinin-2019974829.html

Сергей Вершинин: у России обширный опыт цифрового суверенитета

Сергей Вершинин: у России обширный опыт цифрового суверенитета - РИА Новости, 01.06.2025

Сергей Вершинин: у России обширный опыт цифрового суверенитета

Российская сторона на предстоящем в июне Глобальном цифровом форуме в Нижнем Новгороде планирует обсудить актуальные аспекты международной цифровой повестки,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:00:00+03:00

2025-06-01T10:00:00+03:00

2025-06-01T10:00:00+03:00

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Российская сторона на предстоящем в июне Глобальном цифровом форуме в Нижнем Новгороде планирует обсудить актуальные аспекты международной цифровой повестки, включая вопросы безопасности и суверенитета. О том, что могут предложить российские компании странам Глобального Юга и Востока, почему ведущие западные ИТ-корпораций себя дискредитировали, а тема искусственного интеллекта перегрета на Западе, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.– Все большее внимание в мире уделяется вопросам развития информационно-коммуникационных технологий. Причем создание новых форматов сотрудничества по ИКТ особенно актуально для развивающихся стран, пытающихся преодолеть цифровое неравенство с Западом. Насколько известно, это одна из целей предстоящего в июне этого года в Нижнем Новгороде Глобального цифрового форума. Расскажите подробнее об этом мероприятии.– Вы абсолютно правы относительно востребованности дополнительных площадок, на которых представители, прежде всего, из государств развивающегося мира могли бы не только обсудить актуальные аспекты международной цифровой повестки (включая вопросы безопасности и суверенитета), но и наладить взаимовыгодное сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Именно с этой целью правительством Российской Федерации принято решение организовать 5-6 июня Глобальный цифровой форум (ГЦФ). На него приглашены ответственные представители государственных структур, руководители компаний, главы научно-академических учреждений, а также международных организаций. Освещать работу форума будут десятки отечественных и зарубежных СМИ.– Что конкретно Россия готова предложить развивающимся странам в рамках Глобального цифрового форума? Чем могла бы заинтересовать наших партнеров?– В области информационно-коммуникационных технологий мы обладаем серьезным потенциалом в виде законодательных и правоприменительных практик, обширного опыта и наработок в сфере обеспечения цифрового суверенитета. Наши компании предоставляют решения по информационной безопасности, востребованные странами Глобального Юга и Востока. Во многом это связано с тем, что большинство ведущих западных ИТ-корпораций себя дискредитировали. Регулярно всплывают факты игнорирования ими законодательств тех стран, где эти фирмы осуществляют свою коммерческую деятельность, внедрения скрытых "закладок" в продукцию, в том числе в интересах спецслужб, отработки политических заказов западных правительств. Все это, разумеется, видят и наши партнеры из развивающихся стран, которые на этом фоне все больше склоняются к поддержке наших деполитизированных непредвзятых подходов и инициатив по ИКТ-тематике на многосторонних площадках.– Могли бы вы подробнее рассказать о международных инициативах и роли России в многостороннем диалоге по цифровой проблематике?– Российским инициативам по проблематике ИКТ будет посвящена отдельная сессия форума. Особое внимание уделим на ней Конвенции ООН против киберпреступности, одобренной Генассамблеей ООН в декабре прошлого года. Согласование этого первого универсального договора в сфере информбезопасности стало одним из ключевых достижений отечественной дипломатии и наших единомышленников. После вступления в силу документ запустит механизмы международного правоохранительного сотрудничества в противодействии ИКТ-криминалу.Планируем также поделиться с участниками нашими оценками переговорного процесса в Рабочей группе открытого состава ООН (РГОС), где рассматриваются все аспекты международной информбезопасности (МИБ), включая военно-политические. В повестке РГОС, которая в этом году завершает свою деятельность, – создание постоянного механизма по МИБ в ООН и совершенствование инструментов международного взаимодействия в сфере реагирования на компьютерные инциденты.Расскажем и о том, как выстраиваем прикладное взаимодействие в области информбезопасности с нашими партнерами на постсоветстком пространстве, в БРИКС, ШОС, со странами Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона.– Сейчас ни одна дискуссия не обходится без искусственного интеллекта. Планируется ли в рамках форума в Нижнем Новгороде затронуть эту проблематику?– Действительно, внимание к искусственному интеллекту (ИИ) на международных площадках сейчас очень высокое и все время повышается. Тема отчасти перегрета. Ажиотаж во многом создается иностранными разработчиками, стремящимися при поддержке правительств разрекламировать свои решения в этой области. Отсюда – попытки некоторых государств обсуждать тему развития и регулирования искусственного интеллекта в узких форматах, куда не зовут большинство стран Глобального Юга и Востока. Пример – Парижский саммит по искусственному интеллекту в феврале этого года, который, к слову, завершился без должных результатов. Россия, в свою очередь, настаивает на рассмотрении проблематики искусственного интеллекта и всех ее аспектов в рамках профильных структур ООН, которые обеспечивают равноправное участие всех без исключения стран мира. На Форуме мы, безусловно, затронем искусственный интеллект. В фокусе будут вопросы международного регулирования, укрепления технологического суверенитета, исполнения производителями национальных законодательств и международного права. В общем, рассчитываем на плодотворные и интересные дискуссии на форуме.

https://ria.ru/20250529/sorokina-2019838565.html

https://ria.ru/20250505/it-2015125873.html

https://ria.ru/20241211/putin-1988708209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, сергей вершинин, it-индустрия